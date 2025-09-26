Тони Блеър с ключова роля в мирния план на Тръмп за Ивицата Газа

Бившият министър-председател на Великобритания Тони Блеър се готви за ключова роля в следвоенното управление на Ивицата Газа в рамките на мирния план на американския президент Доналд Тръмп, пише британския в. "Файненшъл таймс", цитиран от БТА. Блеър е предложен за председател на съвет по наблюдението, наречен Международна преходна власт в Газа, отбелзва изданието.

ОЩЕ: Тръмп готов с нов план за разрешаване на кризата в Газа

Той взе участие в заседание, свикано в края на миналия месец от Тръмп с цел да се съдейства за изтеглянето на израелските войски от анклава и да се изготвят планове за следвоенното развитие на крайбрежната територия. Изданието обръща внимание на факта, че Институтът "Тони Блеър" е участвал в изготвянето на плана за мир.

Мозъчният тръст обяви, че не е воден нито един разговор с различни организации, в който де е била прокарвана идеята палестинци от ивицата бъдат изселвани принудително.

Признаване на Палестина

През последните дни редица държави, сред които и големи западни икономики като Великобритания и Канада, признаха Държавата Палестина. Лондон и Отава обявиха това свое решение в неделя, малко преди конференцията по палестинския въпрос в рамките на Общото събрание на ООН. Съвместно с тях това направи и Австралия.

Примерът им бе последван от Франция и други страни, сред които Белгия, Малта, Монако, Люксембург, Андора и Сан Марино.