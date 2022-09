Топ 5 на корупционните скандали в руската армия

От 2006 г. до 2021 г. делът на разходите за армията сред всички разходни пера на руския държавен бюджет варира от 12,3% до 23%. Но ако се вземе предвид и перото „Национална сигурност и правоприлагане“, то делът му нараства между 22,7% и 34,6%. В същото време годишните разходи за образование в Русия, например, са едва 4%, а за здравеопазване - 3,5-4%.

Докато през 2000 г. Русия се нареждаше на 21-во място в света по военни разходи, то към края на 2021 г. тя вече бе пета. Която и да било държава членка на ЕС харчи по-малко за армията си от Русия. В абсолютно изражение Руската федерация отстъпва единствено на САЩ, Китай, Индия и Великобритания по размера на военните разходи. В същото време приблизително ⅔ от тези разходи са засекретени и обикновените руснаци не знаят за какво точно се харчат тези огромни средства.

От началото на войната на Руската федерация срещу Украйна в интернет се появиха голям брой видеоклипове, на които се вижда как каските, с които са снабдени руските войници, се чупят с голи ръце. И това далеч не е всичко - падащи подметки на войнишките ботуши, войнишки дажби с изтекъл срок на годност, стара техника и още, и още.

#Ukrainian soldiers showed armored vests of the #Russian army that can easily be shot through with a machine gun. pic.twitter.com/VincJZJXib