Какво е „защитно шофиране“ и как да го прилагате?

Доброто шофиране не означава само спазване на ограниченията на скоростта или познаване на Правилника за движение по пътищата. Това също означава - и може би преди всичко, да можем да предвидим какво другите няма да направят както трябва. Тук влиза в действие „защитното шофиране“ - набор от техники, които помагат за намаляване на риска от инциденти, като същевременно винаги поддържат „буфер“ за безопасност около вас и вашия автомобил.

На практика защитното шофиране започва от проста концепция - на пътя никога не сме сами и нашите грешки или грешките на другите могат да се случат по всяко време. Поради тази причина е необходимо да се развие постоянно внимание, като се научите да наблюдавате не само колата отпред, но и целия контекст на движението. Това означава например да се следи пешеходецът, който се приближава до кръстовищата, но не желае да спре, или велосипедиста, който може да завие, без да сигнализира.

Безопасна дистанция

Един от ключовите аспекти е управлението на разстоянието. Поддържането на граница на безопасност от превозното средство пред нас служи не само за да имаме необходимото пространство за спиране, но и да имаме време да вземем решение за най-добрата маневра. Често всъщност опасността не идва директно от колата отпред, а от това, което се случва на две или три превозни средства разстояние - ако видим колона от спирачки в далечината, можем да започнем да забавяме постепенно, като избягваме внезапно спиране и възможни сблъсъци отзад.

Защитното шофиране също изисква внимателно „четене“ на пътя. Пример? Ако караме по крайградски път и видим кола, спряла отстрани с включени аварийни светлини, разумно е да намалите скоростта и да заобиколите от по-голямо разстояние, защото някой може внезапно да отвори вратата или да излезе, без да гледа. По същия начин в града автобус, спрял на спирката, често крие пътници, готови да преминат - момент на разсейване е достатъчен, за да се озоват те пред вас.

Правило за две секунди

Нека си представим, че имаме невидим „балон“ за сигурност около колата си, от която винаги се нуждаем, за да имаме възможен път за бягство от неочаквана ситуация. Най-лесният начин да го създадем пред нас е да приложим така нареченото „правило за две секунди“.

Избираме фиксирана отправна точка отстрани на пътя, като знак или дърво и когато превозното средство пред нас я изпревари, започваме да броим „хиляда едно, хиляда две“. Ако преминем един и същ ориентир, преди да сме приключили с броенето, това означава, че сме твърде близо. В случай на дъжд или хлъзгав асфалт, тези секунди трябва да станат три или четири.

Бъдете предсказуеми

Друг основен елемент е комуникацията - мигачите, светлините и позицията на лентата са инструменти за „комуникация“ с другите участници в движението. Предварителното сигнализиране за завой или смяна на лентата, дори когато пътят изглежда чист, помага да се избегнат недоразумения и внезапни реакции.