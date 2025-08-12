Руският сенчест флот: Финландия първа нанесе невиждан удар. Русия саботира директно бензин и дизел чрез петрол?

Заместник-главният прокурор на Финландия повдигна обвинения срещу трима чуждестранни моряци, включително за саботаж и то с утежняващи вината обстоятелства заради прекъсване на телекомуникационни услуги в голям мащаб. Става въпрос за случая с танкера Eagle S, който според Финландия е част от руския сенчест флот за износ на руски суров петрол с цел заобикаляне на западните санкции.

Обвинените не са кои да е, а капитанът на танкера, първия и втория му помощник. На тримата е забранено да напускат Финландия - и това е първият такъв случай в страна-членка на НАТО, касаещ руския сенчест флот, съобщава известното финаландско издание Yle. Плавателният съд плава под знамето на островите Кук

Финландското бюро за разследвания NBI представи доказателства, че Eagle S е повредил захранващия кабел Estlink 2, както и четири други телекомуникационни кабела във Финския залив, като е влачел котвата си по морското дъно в продължение на около 90 километра. В обвиненията се отбелязва, че инцидентът е сериозен риск за енергийните доставки и телекомуникационните връзки на Финландия.

Освен че кабелите не са в експлоатация от месеци, ремонтите са стрували на собствениците - финландската телекомуникационна фирма Elisa и държавната компания за цифрова сигурност Cinia - най-малко 60 милиона евро.

Тримата обвиняеми отрекоха всякакви нарушения по време на разследването. Те също така твърдят, че Финландия няма юрисдикция по този случай, тъй като кабелите са повредени извън финландските териториални води.



Нов руски похват за саботаж?

По отношение на руската саботажна дейност, в Румъния започна разследване и то с обявяване на извънредна ситуация на местно ниво - заради замърсяване на петрол, транспортиран по тръбопровода Баку-Тбилиси-Джейхан през Азербайджан, Грузия и Турция към Румъния. Румънските власти подозират руски саботаж, защото пратка с азербайджански петрол е била замърсена с химично съединение на основата на хлор и то в голямо количество. Замърсеният петрол потенциално би могъл да увреди сериозно инфраструктурата на рафинерията, която тръгне да го преработва - да предизвика например корозия. От своя страна това би предзвикало сериозна криза в доставката на горива в Румъния.

Новината за пратката, предназначена за румънската рафинерия "Петробрази", съобщи G4media.ro. Заради това румънското енергийно министерство освободи петрол и дизел от румънските национални стратегически резерви.

OMV потвърди в прессъобщение, че замърсяването е установено по време на рутинни проверки на качеството. BTC Pipeline Company, оператор на 1700-километровия тръбопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, също потвърди инцидента, който е засегнал няколко терминални резервоара за съхранение с корозивно вещество. В резултат на това планираните доставки до пристанището на Констанца бяха отменени, което създаде временен недостиг в рафинерията "Петробрази". Източници на G4media.ro, твърдят, че замърсяването може да е извършено чрез инжектиране на хлор в тръбопровода - операция, която може да бъде изпълнена с относително малък брой товари, което потенциално представлява хибридна военна тактика от страна на Русия.

Замърсен петрол от същата партида е достигнал и до други европейски страни. Италианската енергийна компания ENI потвърди пред Reuters, че една от нейните рафинерии е получила такъв суров петрол. Чешката компания Orlen Unipetrol, която е трябвало да преработва същия петрол, е спряла дейността си, за да предотврати потенциални щети.

