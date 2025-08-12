Войната в Украйна:

Бивш шеф на "Юнион Ивкони" и депутат от ГЕРБ купува бензиностанциите на "Газпром"

12 август 2025, 13:56 часа 162 прочитания 0 коментара
Бившият собственик на автобусната компания "Юнион Ивкони" Ивайло Константинов купува веригата бензиностанции на "Газпром" в България. Веригата с над 40 обекта в цялата страна обаче е под въпрос дали реално ще се случи, пише "Капитал". Константинов е и бивш депутат от ГЕРБ и бивш вицепрезидент на Българската федерация по волейбол.

Руската компания "Газпром нефт" развива мрежата си през сръбското си дружество "Нафтена индустрия Сърбия" (NIS). В България бизнесът минава през компанията "НИС Петрол", която има 23 обекта, петролна база в Костинброд и още 12 терена. Проверка на "Mediapool" в регистъра на Комисията за защита на конкуренцията показва, че в понеделник такова заявление за концетрация е входирано в регулатора.

Константинов купува "НИС Петрол" през дружеството "Уни енерджи" и развива друга верига бензиностанции под бранда "Avia". Ако сделката получи зелена светлина до средата или най-късно до края на октомври брандът "Avia" ще замени този на "Газпром", като това би означавало, заедно с обектите "Avia", оформянето на верига от над 40 бензиностанции и национално покритие, добавя "Капитал". По договор дебрандирането и брандирането трябва да се случат в рамките на три дни, като сега купувачът е в процес на избор на изпълнители за въпросната задача.

Плановете за базата в Костинброд са да предоставя вместимости за съхранение на гориво на други компании от бранша, употреба за собствени нужди и продажби на едро.

Снимка: БГНЕС

Идеите

Сред представители на бранша има сериозна доза скептицизъм дали покупката ще бъде финализирана и ще се стигне до реално плащане, пише още изданието. Както и как и дали ще бъде разработен целият бизнес, след като през всички тези години руският гигант с рафинерия в съседна Сърбия не се справи много успешно със задачата.

Процесът по продажбата започна през есента на 2023 г., като тогава спряганата цена, която купувачът търси, беше около 60-80 млн. евро. Сега в сектора се посочва, че продажбата е над 30 млн. евро, но по думите на Константинов е "доста повече".

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
