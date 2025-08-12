Пълни с райски газ: Задържаха два автомобила край морето

Войната в Украйна:

12 август 2025, 13:21 часа 286 прочитания 0 коментара
Голямо количество райски газ и балони са намерени и иззети от два леки автомобила край Черноморец. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. И двете коли са със софийска регистрация. В тях са открити повече от 50 кашона с флакони и индивидуално опаковани такива. Количеството е повече от 300 килограма. И в двата автомобила са открити множество балони, предназначени за разпространяване на райски газ по Южното Черноморие.

Откритите вещи са иззети и задържани. Образувана е преписка с цел установяване произхода на райския газ.

Преди седмица голямо количество райски газ беше иззето от гараж към вилна постройка край несебърското село Кошарица. Конфискувани бяха 20 кашона с по шест флакона райски газ, всеки от които с вместимост 670 грама, както и 18 двулитрови флакона.

