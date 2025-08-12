Войната в Украйна:

Русия иска да открие консулство до щаба на Военноморските сили във Варна

Партия "Демократи за силна България" (ДСБ) разкри, че Руската федерация е отправила официално искане за откриване на Генерално консулство във Варна. Според информацията, Москва е изпратила дипломатическа нота чрез посолството си в София до Министерството на външните работи (МВнР), като мотивът е "процедура на реципрочност". По данни на ДСБ, плановете предвиждат консулството да бъде разположено в бизнес сграда на кръстовището на улиците "Дунав" и "Козлодуй", само на около 200 метра от щаба на Военноморските сили на България – стратегически обект от колективната система за сигурност на НАТО.

Опасения за "мълчаливо съгласие"

От партията твърдят, че МВнР е изпратило искането за становище в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), но процесът се бави необяснимо. Това, според тях, създава риск от т.нар. "мълчаливо съгласие", което би позволило консулството да бъде открито без публичен и категоричен отказ. Още: Не е наша работа: ДАНС явно не я е грижа дали централа на БСП се ползва за руско консулство

ДСБ определя това като "откровен опит за враждебно позициониране на оперативна база до стратегически военен обект" и подчертава, че подобно развитие не бива да бъде допуснато.

Припомня се, че руското консулство във Варна беше затворено през октомври 2023 г., след като година по-рано правителството на Кирил Петков изгони 70 руски дипломати и служители, уличени в дейности, застрашаващи националната сигурност. В резултат консулствата във Варна и Русе останаха без персонал, а дипломатическите отношения между двете страни се влошиха драстично.

Заплаха в условията на война

ДСБ подчертава, че в момента Русия води продължаваща агресивна война срещу Украйна, а България е официално обявена от Кремъл за "враждеска държава". Партията напомня за многократните доказани опити на руските специални служби да използват дипломатическо прикритие за шпионаж и хибридни операции. Още: Централата на БСП - Варна се ползва за руско консулство, депутати алармират ДАНС

"Връщането на подобна структура, при това в непосредствена близост до ключова база на силите на НАТО, е директна заплаха за сигурността на държавата и съюзниците ни", се казва в позицията на формацията. 

ДСБ настоява Министерството на външните работи да отхвърли незабавно и категорично руското искане, като подчертава, че това е необходимо за защитата на националната сигурност и изпълнението на съюзническите ангажименти в рамките на НАТО. Още: Сградата на бившето руско консулство във Варна става детска градина

"Всяко друго решение би представлявало политическа капитулация пред враждебна сила и пряка заплаха за отбранителния потенциал на България и НАТО в Черноморския регион", се посочва в позицията.

Ивайло Анев
