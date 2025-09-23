Войната в Украйна:

Три държави напускат Международния наказателен съд

23 септември 2025, 06:30 часа 200 прочитания 0 коментара
Буркина Фасо, Мали и Нигер обявиха, че се оттеглят от Международния наказателен съд (МНС), предаде Франс прес и БТА. Трите страни са управлявани от военни хунти. В общо изявление те определиха МНС като инструмент за "неоколониална репресия в ръцете на империалисти". Трите страни са обединение в конфедерация, наречена Алианс на държавите от Сахел. Те заявиха, че решението им влиза в сила незабавно и се вписва в желанието им да утвърдят пълния си суверенитет.

Трите държави са управлявани от военни хунти

"Международният наказателен съд се показа неспособен да се заема и да съди потвърдени военни престъпления, престъпления срещу човечеството, геноцид и престъпления на агресия“, казват трите африкански страни. Те допълват, че в скоро време ще създадат Сахелски наказателен съюз.

Трите африкански държави се сближиха с Русия, чийто президент Владимир Путин е обект на заповед за арест, издадена от МНС заради предполагаеми военни престъпления, свързани с депортиране на украински деца.

Трите африкански страни са обхванати от убийствено насилие на джихадистки групировки, свързани с „Ислямска държава“ и с „Ал Каида“.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
