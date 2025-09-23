Тръмп на срещата със Зеленски: Уважаваме борбата ви, но изглежда войната няма да свърши скоро (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в кулоарите на 80-ата Генерална асамблея на ООН в Ню Йорк, съобщи „Киев Индипендънт“. Срещата, която е четвъртата откакто Тръмп се върна на власт през януари, се състоя на фона на нарастващо напрежение между НАТО и Москва заради нарушенията на въздушното пространство на няколко страни-членки от НАТО.

„Изключително уважаваме борбата, която Украйна води. Това е наистина удивително. Имаме много срещи, планирани за днес, които ще продължат до късно през нощта, но тази е важна“, каза Тръмп пред журналисти. Тръмп каза още, че страните от НАТО трябва да свалят руски военни самолети, ако те нарушат тяхното въздушно пространство В същото време, обаче, той не даде директен отговор дали САЩ биха подкрепили такова решение. „Зависи от обстоятелствата“, каза Тръмп.

От своя страна Зеленски разказа за развитието на бойните действия, като подчерта, че украинските войски са напреднали с около 360 км. през последните седмици и са нанесли загуби на руските сили. „Благодарение на нашите войници имаме тази възможност, този шанс, и ще продължим, докато Русия не прекрати тази война“, каза Зеленски. Той призова за по-голям международен натиск и добави: „Имаме нужда от повече натиск и повече санкции“. На въпрос на репортери дали все още има доверие в Путин, Тръмп отговори: „Ще ви кажа след около месец“. "Изглежда, че войната няма да приключи скоро", добави той.

Тръмп оказва натиск и върху европейските съюзници да спрат да купуват руски енергийни ресурси, като твърди, че продължаващите покупки подпомагат Русия да води войната. Унгария, една от страните в ЕС, които са най-зависими от руския петрол и газ, остава ключов вносител въпреки многократните призиви за намаляване на зависимостта.

Отношенията на Тръмп с Орбан

Коментирайки позицията на унгарския премиер Виктор Орбан, Тръмп заяви: „Той е мой приятел. Не съм говорил с него, но имам усещането, че може и да спре“. Зеленски се среща с Тръмп по време на седмицата на високо равнището на Генералната асамблея на ООН, която се очаква да събере лидери от близо 150 държави.

Пристигайки в Ню Йорк заедно с първата дама Олена Зеленска късно вечерта на 22 септември, украинският президент вече се срещна със специалния пратеник на САЩ Кийт Келог и други официални лица и предстои да проведе разговори с лидери от цял свят.