Тръмп на визита в Ирландия, съчетаваща политика и голф (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Ирландия на двудневна визита, съчетаваща дипломация и голф, предадоха световните агенции. "По същество той идва да посети голф комплекса, който притежава, с отбиване в Дъблин за протоколна визита", заяви Даниел Гири, професор по американска история в „Тринити колидж“ в Дъблин.

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Противници на Доналд Тръмп планират демонстрация в Дъблин, където американският президент трябва да проведе отделни срещи с ирландския премиер Михол Мартин и президента Катрин Конъли, чиято длъжност е предимно церемониална.

По време на срещата си с Михол Мартин по-късно днес в Дъблин се очаква Тръмп да засегне темата за Близкия изток, по-специално войната, водена от САЩ и Израел срещу Иран, както и темите за американските мита върху европейските фармацевтични продукти и за имиграцията.

Позициите на ирландското правителство се разминават с тези на администрацията на Тръмп по няколко въпроса, особено по палестинския въпрос, по който Дъблин е един от най-активните поддръжници в Европа.

NOW - Trump lands in Ireland for a 2 day visit, where he will meet with the Irish leaders and attend the Irish Open. pic.twitter.com/ByDXj1xLUB — Disclose.tv (@disclosetv) September 12, 2026

Ирландия беше една от първите държави, наложили санкции върху търговията с израелските селища на Западния бряг. Франция, Великобритания и Канада обявиха подобни санкции тази седмица.

Друг важен момент е срещата с Катрин Конъли. Като фигура от левицата, критично настроена към НАТО, ирландският президент в миналото открито е критикувала американския лидер.

След това американският лидер ще се отправи към своя хотелски и голф комплекс в Дунбег, на западното крайбрежие, където се провежда турнир по голф.

80-годишният милиардер открито популяризира голф бизнеса на семейната си холдингова компания, откакто се завърна в Белия дом за втория си мандат през януари 2025 г.

Доналд Тръмп вече беше демонстрирал подобно смесване на държавни и лични интереси през лятото на 2025 г., когато прие британския премиер Киър Стармър и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в своя комплекс „Търнбъри“ в Шотландия.