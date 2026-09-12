Големият финал на US Open е ясен! Заформи се жесток сблъсък за титлата

Големият финал на US Open е ясен! Александър Зверев от Германия и американецът Бен Шелтън ще спорят за трофея в Ню Йорк. За Шелтън това е първи финал на турнир от Големия шлем, докато Зверев се класира за своя трети пореден през настоящия сезон, като той спечели първата си титла на Ролан Гарос. Срещата за титлата на "Артър Аш", ще се изиграе в неделя, 13 септември, от 21:00 часа българско време.

Зверев не остави шансове на Хачанов и се класира на трети "мейджър" финал

Зверев се наложи над руснака Карен Хачанов с 6:3, 7:6 (7), 7:6 (6) в 1/2-финалите. Така в неделя той ще играе своя шести финал на турнир от Големия шлем. В първата част отклонен форхенд на Хачанов позволи на Зверев да направи пробив за 5:3, а след това сервира за частта и успя да поведе. Руснакът бе по-агресивен във втория сет, като принуди съперника да играят тайбрек, в който Хачанов дори поведе с 5:3, но след това допусна мини пробив и отново му изневери форхенда при впечатляващо разиграване между двамата, в което си размениха 34 удара. В третия сет Хачанов водеше в тайбрека с 6:4. Впоследствие Зверев спаси два сетбола на съперника си, преди да реализира още първата си възможност да затвори мача след 2 часа и 56 минути игра.

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Шелтън повали друг американец в 1/2-финалите

Бен Шелтън ще оспорва титлата със Зверев. Той се наложи над сънародника си Франсис Тиафо след 4:6, 6:3, 6:3, 7:5 във втория 1/2-финал. Шелтън направи 47 печеливши удара в двубоя. Той загуби първия сет след двойна грешка в решаващ момент, а неговият баща и треньор Браян Шелтън му подвикна от трибуните, че трябва да бъде по-агресивен при втората топка. Това даде резултат, като Бен Шелтън направи и 20 аса от сервис, като на моменти сервираше с 231 км/час. Така местният любимец се класира на първи финал от Големия шлем в кариерата си.

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