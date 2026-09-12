Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин в Маями (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да отиде на срещата на върха на Г-20 в Маями, която е планирана за декември 2026 г., за да се срещне с Владимир Путин, ако руснакът също присъства. В ексклузивно интервю за Deutsche Welle Зеленски подчерта, че присъствието и преговорите са необходими, за да се постигне конкретен резултат за прекратяване на войната, независимо от личното му отношение към Путин.

Срещата на Г-20 през декември 2026 г. се организира от САЩ в Маями, Флорида. Администрацията на Доналд Тръмп е изпратила покани до всички членки на Г-20, включително Русия.

Кремъл все още не е потвърдил окончателно дали Путин ще пътува лично до САЩ, или Русия ще бъде представена от друг делегат. Путин не е присъствал лично на срещи на Г-20 от 2019 г. насам.

ВИДЕО от тази част на интервюто със Зеленски може да видите на този линк.

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