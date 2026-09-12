Руски удар по Одеса, десетки ранени след мощната атака. Украйна порази авиобаза и военни заводи (ВИДЕО)

Поредна комбинирана руска атака срещу Одеса тази сутрин, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Серхий Лисак в канала си в Telegram. Пострадали са 12 души. По негова информация ранените са хоспитализирани. При ракетната атака е била поразена многоетажна жилищна сграда, като най-малко 4-5 етажа са разрушени, става ясно от информацията.

Нападението с ракети и дронове срещу Одеса и Одеска област е започнало малко след 6:00 часа тази сутрин и продължава и сега.

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Руски дрон е ударил частен дом в Запорожие, като е убил 64-годишна жена и 37-годишен мъж, обяви регионалната администрация. Около полунощ в града беше обявена тревога за дронове. Скоро стана ясно, че атаката е довела до пожари и щети. Към 01:39 часа двама души бяха спасени от развалините на разрушена сграда в Запорожие. По-късно бе съобщено, че една от жените е загинала, а след това се появи информацията и за втората жертва.

Руските въоръжени сили атакуваха и Днипро. „В промишлен обект избухна пожар. Няма предварителни данни за ранени“, заяви Олександър Ганжа, ръководител на военновременната администрация в област Днепропетровск. Балистични ракети бяха използвани и срещу промишлен обект в Кривой Рог - родния град на президента Володимир Зеленски, който е в същия регион. Един човек е загинал, а двама са ранени, съобщи областната администрация.

В нощта на 12 септември (от 18:00 часа на 11 септември) Русия е нанесла удари:

с балистични ракети „Искандер-М“/KN-23 от областите Воронеж и Ростов в Руската федерация и от окупирания Крим;

с 8 морски крилати ракети „Калибър“ от Черно море;

с 6 управляеми авиационни ракети Х-59/69 от въздушното пространство над Черно море;

със 129 ударни безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“ (половината от които с реактивни двигатели), баражиращи боеприпаси от типа S8000 „Бандерол“ и дронове симулатори от посоките: Курск, Орел, окупирания Донецк и Гвардейско в Крим.

"Основната цел на удара беше Одеска област", съобщиха Военновъздушните сили на Украйна. Според предварителни данни, оповестени от украинските ВВС към 08:30 ч., системите за противовъздушна отбрана са свалили или обезвредили 110 цели:

6 крилати ракети „Калибър“;

1 S8000 „Бандерол“;

2 управляеми авиационни ракети Х-59/69;

101 дрона от типовете „Шахед“, „Гербер“ и други.

"Удари от вражески ракети и ударни безпилотни летателни апарати бяха регистрирани на 20 места, както и падане на отломки на 4 места", гласи информацията на ВВС на Украйна.

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Украйна е атакувала руско военно летище

Междувременно украинските сили отвърнаха. Те са атакували руското военно летище в Таганрог, Ростовска област. Местните канали предупредиха за дронове над региона в нощта на 12 септември. По-късно започнаха да се появяват видеоклипове, заснети от местни жители, на които се виждаше гъст дим над града.

Експерт от руския опозиционен Telegram канал ASTRA установи, че димът идва от военното летище в Таганрог. „Таганрог-Централний“ е военно летище в Ростовска област в Русия, разположено в границите на град Таганрог. Там е разположен 708-и военен транспортен авиационен полк. В близост до него функционира и 325-и завод за ремонт на самолети, който ремонтира транспортни самолети и компоненти.

Според проукраинския мониторингов канал Exilenova+ е бил атакуван и Автомобилният завод в Таганрог (ТАГАЗ) – предприятие, чиито производствени мощности се използват за изработване на безпилотни летателни апарати за руската армия, което го превръща във важен обект в руския военнопромишлен комплекс. На територията на предприятието е регистриран пожар. Отделно от това Генералният щаб на украинската армия съобщи за унищожаването на един руски самолет. Не е ясно дали загубата му е свързана с днешната атака срещу Таганрог.

„В Таганрог, за съжаление, има последствия на земята. Службите за спешна помощ работят. По-късно ще бъде предоставена допълнителна информация от официалните служби“, съобщиха местните канали. Към 7 ч. сутринта се появи потвърждение от властите. „Нашият град беше подложен на масивна въздушна атака снощи. Силите за противовъздушна отбрана унищожиха безпилотни летателни апарати над града. Има огнища на пожари. Службите за спешна помощ работят на мястото на разрушенията. Няма ранени. Информацията за последствията на земята ще бъде уточнена“, заяви кметът на Таганрог Светлана Камбулова.

В Ростовска област са унищожени над 70 безпилотни летателни апарата, съобщи губернаторът. „Снощи, при отблъскването на въздушна атака срещу Ростовска област, бяха унищожени над 70 безпилотни летателни апарата в град Таганрог, както и в 11 района на областта: Милеровски, Морозовски, Советски, Каменски, Тарасовски, Чертковски, Азовски, Неклиновски, Шолоховски, Мясниковски, Родионово-Несветайски, както и в залива на Таганрог. Последиците са видими на място. В Таганрог сградата на един магазин се възпламени в резултат на падащи отломки от безпилотните летателни апарати. Няма загинали или ранени. Службите за спешна помощ са на мястото на инцидента и се провеждат пожарогасителни действия. Ще бъде предоставена допълнителна информация“, заяви Юрий Слюсар, без да споменава нищо за нападнатите военни обекти.

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Пак е ударен заводът в Толиати

Предприятието ОАО „КуйбишевАзот“ в Толиати, област Самара, отново е било ударено от украинските сили, предава още Exilenova+. След атаката на територията на обекта е избухнал мащабен пожар. Предприятието е от голямо значение за руския военнопромишлен комплекс поради производството на химически суровини и полимерни материали, използвани в многобройни промишлени и технически производства. По-конкретно, заводът е голям производител на капролактам, полиамид-6, технически конци и др.

Предприятието фактически монополизира определени видове полиамидни продукти на руския пазар. По този начин поражението на такива предприятия е удар не само за отделен завод, но и за производствената верига, която снабдява руската промишленост и военнопромишления комплекс с необходимите материали.

През последните дни украинските сили продължават систематично да нанасят удари по химическата промишленост на Русия, като постепенно създават сериозни проблеми за суровинната и производствената база на руския военнопромишлен комплекс.

В Толиати има обаче и поражения по жилищна сграда. Местните медии съобщиха за атака на украински дронове срещу Самарска област и за задействането на системите за противовъздушна отбрана. Впоследствие се появиха снимки на щети по многоетажна сграда в Толиати, потвърди ASTRA след геолокализация. Все още няма официална информация за последствията от атаката в региона. Губернаторът Вячеслав Федорищев съобщи само, че в Самарска област „в момента се провежда поредната мащабна вражеска атака с безпилотни летателни апарати“.

В периода от 20:00 ч. московско време на 11 септември до 8:00 ч. на 12 септември дежурните сили за противовъздушната отбрана са "прехванали и унищожили" 230 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Курска, Липецка, Орловска, Пензенска, Ростовска, Самарска, Саратовска област, анексирания Крим и над акваториите на Азовско и Черно море, съобщи руското военно министерство тази сутрин.