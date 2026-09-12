Кабинетът "Радев":

Фандъкова обясни защо Гюров и Кандев нямат изгледи за широка подкрепа

12 септември 2026, 9:40 часа 617 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Фандъкова обясни защо Гюров и Кандев нямат изгледи за широка подкрепа

Подкрепих тезата, че в тази ситуация не трябва да издигаме кандидати за президент и вицепрезидент. Беше отказан разговор за обща дясна кандидатура. Андрей Гюров и Георги Кандев не могат да получат подкрепа извън своята общност. Това заяви пред БНТ депутатът от ГЕРБ-СДС Йорданка Фандъкова. Тя припомни, че в ГЕРБ преди обявяването на решението да не издигат кандидат за президентските избори е имало много дискусии и много различни мнения.

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"Решението не беше лесно. Подкрепях тезата, че в тази ситуация не трябва да издигаме кандидати за президент и вицепрезидент. Когато отиваш на едно състезание трябва да имаш много ясна цел", поясни Фандъкова.

Тя подчерта, че целта на ГЕРБ-СДС е било издигането на единен кандидат на десницата. "Имахме една обща цел с десните демократични хора срещу събирането на властта в една политическа сила. Това може да се постигне само, ако има обединение в дясно. Трябва един кандидат, който да противостои на много силната кандидатура на Илияна Йотова", заяви Фандъкова и добави, че тяхната идея за общ кандидат е била отхвърлена.

По думите й Гюров и Кандев могат да получат подкрепата на своята общност, но много трудно извън нея. "Разговорите за общата кандидатура бяха отказани още в самото начало", уточни тя.

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"Самата аз съм печелила четири пъти мажоритарни избори. Трябва да имаш ясна цел, време за подготовка, да мобилизираш отбора си и да познаваш противника си. Йотова имаше възможност да прави кампания повече от година и тя разумно се възползва от това", каза още депутатът от ГЕРБ-СДС

Фандъкова определи като провокация идеите Бойко Борисов да бъде издигнат за президент. Според нея те целят съвсем други неща. Тя посочи, че в тази кампания няма нито един лидер за кандидат за "Дондуков" 2.

"На този етап нашето решение е да не призоваваме да се гласува за когото и да било. Нашите симпатизанти са интелигентни и имат памет и помнят. Ивайло Мирчев всеки ден атакува ГЕРБ и лидера ни, а в същото време Андрей Гюров иска подкрепата на ГЕРБ. Мирчев прави лоша услуга на Гюров", обобщи Фандъкова.

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ГЕРБ Йорданка Фандъкова Андрей Гюров президентски избори 2026 Георги Кандев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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