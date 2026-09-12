Фандъкова обясни защо Гюров и Кандев нямат изгледи за широка подкрепа

Подкрепих тезата, че в тази ситуация не трябва да издигаме кандидати за президент и вицепрезидент. Беше отказан разговор за обща дясна кандидатура. Андрей Гюров и Георги Кандев не могат да получат подкрепа извън своята общност. Това заяви пред БНТ депутатът от ГЕРБ-СДС Йорданка Фандъкова. Тя припомни, че в ГЕРБ преди обявяването на решението да не издигат кандидат за президентските избори е имало много дискусии и много различни мнения.

ОЩЕ: "Всичко минава през призмата за оцеляването на Борисов": Цветан Цветанов за случващото се в ГЕРБ

"Решението не беше лесно. Подкрепях тезата, че в тази ситуация не трябва да издигаме кандидати за президент и вицепрезидент. Когато отиваш на едно състезание трябва да имаш много ясна цел", поясни Фандъкова.

Тя подчерта, че целта на ГЕРБ-СДС е било издигането на единен кандидат на десницата. "Имахме една обща цел с десните демократични хора срещу събирането на властта в една политическа сила. Това може да се постигне само, ако има обединение в дясно. Трябва един кандидат, който да противостои на много силната кандидатура на Илияна Йотова", заяви Фандъкова и добави, че тяхната идея за общ кандидат е била отхвърлена.

По думите й Гюров и Кандев могат да получат подкрепата на своята общност, но много трудно извън нея. "Разговорите за общата кандидатура бяха отказани още в самото начало", уточни тя.

ОЩЕ: "Жал ми е за Гюров и Кандев. ПП-ДБ им пречат и се договарят с ПБ": Борисов разкри как ще даде подкрепата си (ВИДЕО)

"Самата аз съм печелила четири пъти мажоритарни избори. Трябва да имаш ясна цел, време за подготовка, да мобилизираш отбора си и да познаваш противника си. Йотова имаше възможност да прави кампания повече от година и тя разумно се възползва от това", каза още депутатът от ГЕРБ-СДС

Фандъкова определи като провокация идеите Бойко Борисов да бъде издигнат за президент. Според нея те целят съвсем други неща. Тя посочи, че в тази кампания няма нито един лидер за кандидат за "Дондуков" 2.

"На този етап нашето решение е да не призоваваме да се гласува за когото и да било. Нашите симпатизанти са интелигентни и имат памет и помнят. Ивайло Мирчев всеки ден атакува ГЕРБ и лидера ни, а в същото време Андрей Гюров иска подкрепата на ГЕРБ. Мирчев прави лоша услуга на Гюров", обобщи Фандъкова.