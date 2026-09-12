Войната в Украйна:

Франция прати изтребителите си на околосветски полет за демонстрация на мощ

12 септември 2026, 9:13 часа 804 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Франция прати изтребителите си на околосветски полет за демонстрация на мощ

Четири изтребителя Rafale са излетели от военновъздушната база Истр в Южна Франция, започвайки 40-дневен полет, по време на който ще изминат 40 000 километра. Те ще преминат през три континента - от ледената Арктика през тропиците, като най-накрая ще кацнат в пустинята.

Подготовката е отнела близо година. Изтребителите ще бъдат подкрепени от три самолета-танкера Airbus A330 MRTT, два транспортни самолета и приблизително 300 души персонал в щаба близо до Лион.

Изтребителите няма да носят ядрени глави, а само симулирани конвенционални боеприпаси, което увеличава теглото и променя аеродинамиката, за да направи учението по-реалистично. Участват обаче пилоти от френските стратегически военновъздушни сили, които са част от ядрения възпиращ механизъм на Франция.

Още: Отново: Два румънски изтребителя на крак заради тревога по границата с Украйна

Според френското Министерство на отбраната учението, наречено "Мисия Пегас 26", ще демонстрира способността за бързо разполагане на бойни самолети в потенциални конфликтни зони в Арктика, Тихия океан и Близкия изток.

Полетът на двата едноместни и двата двуместни изтребителя до другия край на света ще покаже и ангажимента на Франция към международното право и свободата на корабоплаване в райони, където тези принципи са изправени пред нарастващи предизвикателства, съобщава Асошиейтед прес.

"Уникалният" руски изтребител от пето поколение Су-57 се разби край Москва (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Военни учения Франция военно учение изтребители Rafale Рафал
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес