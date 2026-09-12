Франция прати изтребителите си на околосветски полет за демонстрация на мощ

Четири изтребителя Rafale са излетели от военновъздушната база Истр в Южна Франция, започвайки 40-дневен полет, по време на който ще изминат 40 000 километра. Те ще преминат през три континента - от ледената Арктика през тропиците, като най-накрая ще кацнат в пустинята.

Подготовката е отнела близо година. Изтребителите ще бъдат подкрепени от три самолета-танкера Airbus A330 MRTT, два транспортни самолета и приблизително 300 души персонал в щаба близо до Лион.

Изтребителите няма да носят ядрени глави, а само симулирани конвенционални боеприпаси, което увеличава теглото и променя аеродинамиката, за да направи учението по-реалистично. Участват обаче пилоти от френските стратегически военновъздушни сили, които са част от ядрения възпиращ механизъм на Франция.

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Според френското Министерство на отбраната учението, наречено "Мисия Пегас 26", ще демонстрира способността за бързо разполагане на бойни самолети в потенциални конфликтни зони в Арктика, Тихия океан и Близкия изток.

Полетът на двата едноместни и двата двуместни изтребителя до другия край на света ще покаже и ангажимента на Франция към международното право и свободата на корабоплаване в райони, където тези принципи са изправени пред нарастващи предизвикателства, съобщава Асошиейтед прес.

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TAKE-OFF. ✈️

Ce matin, #PEGASE26 s’est élancée.

D’Istres à Saint-Dizier, d’Orléans à Mont-de-Marsan, nos bases aériennes sont le point de départ de notre force de projection.



Direction le cercle arctique. ❄️ pic.twitter.com/oxuxG2qFoz — Armée de l'Air et de l'Espace (@Armee_de_lair) September 8, 2026