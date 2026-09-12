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Нямаше да участва, а сътвори шоу и стана световен шампион: Дуплантис остана на крачка от нов рекорд

12 септември 2026, 11:12 часа 585 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нямаше да участва, а сътвори шоу и стана световен шампион: Дуплантис остана на крачка от нов рекорд

Първите трофеи от дебютното издание на "Абсолютното" световно първенство по лека атлетика бяха раздадени. Светлините на прожекторите в първата вечер на шампионата в Будапеща отново бяха насочени към голямата звезда в овчарския скок Арманд Дуплантис. Преди няколко дни се появи информация, че шведът ще пропусне надпреварата заради физически проблем, но той се появи в сектора, отново бе над всички и грабна титлата.

Мондо Дуплантис не остави шанс на конкуренцията в Будапеща

Физическото състояние на Дуплантис постави под въпрос дали той ще успее да покаже обичайното си ниво. Гръцкият атлет Емануил Каралис пък дебнеше за своя шанс, след като през последните седмици създаде сериозни проблеми на големия фаворит със силните се изяви. В Будапеща обаче нямаше място за изненади. Каралис се бори упорито в опит да го победи, преминавайки безпроблемно 6.15 метра, но това остана най-добрият му резултат, тъй като не успя да се справи с 6.20 метра. Трети се нареди норвежецът Сондре Гутормсен с 5.95 метра. Гутормсен се класира трети по резултати, тъй като преодоля същата височина като Къртис Маршал и Зак Брадфорд, което направи това състезание едва второто в историята, и първото на открито, в което пет атлети преодоляха 5.95 метра или повече.

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Арманд Дуплантис

Дуплантис преодоля 6.20 метра, като по този начин си осигури още една титла в забележителната си колекция. След това той продължи с опит за световен рекорд от 6.32 метра. Той за пореден път остана много близко до това да подобри върховото постижение за 16-и път в кариерата си. Припомняме, че преди седмица шведът пропусна финала на Диамантената лига в Брюксел.

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Лека атлетика овчарски скок Арманд Дуплантис
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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