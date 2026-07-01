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Ирландия поема председателството на ЕС

01 юли 2026, 6:21 часа 627 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ирландия поема председателството на ЕС

Ирландия трябва да похарчи повече от три пъти повече от Кипър и Дания за своето председателство на Съвета на ЕС, като очакваните разходи за председателство на политическия дневен ред на блока между 1 юли и 31 декември наближават 300 милиона евро, съобщава Politico. Почти половината от прогнозирания бюджет от 293 милиона евро, изготвен от отдела за публични разходи на Ирландия - 125 милиона евро - се разпределя за полиция и сигурност за поредицата от визити на върха. Ирландия: И България, и други страни искат промени в новия пакет санкции, ще ги приемем до средата на юли

За разлика от тях Кипър, който в момента е председател на Съвета на ЕС, очаква разходите да възлязат общо на около 95 милиона евро. Дания, която предшества Кипър в шестмесечната ротация на председателството, е похарчила около 80 милиона евро.

Джон Брейди, ирландски депутат от опозиционната партия Шин Фейн и председател на комисията по публични сметки на Ирландия, каза, че сумата, отпусната от правителството, е "значително повече от последните президентства в други страни" и нещо, което той ще следи отблизо. "Обществото заслужава прозрачност и уверение, че цената на ирландското председателство на ЕС няма да се превърне във влак-беглец." 

На всеки 6 месеца друга държава от ЕС поема ротационното председателство

На всеки шест месеца друга държава от ЕС поема управлението на политическия дневен ред на Съвета, като председателства срещи в Брюксел и е домакин на поредица от събития и политически срещи на високо равнище в собствената си страна.

Среща на Европейската политическа общност през ноември ще бъде най-голямото събитие от този вид, провеждано някога в Ирландия, събирайки лидери от 47 европейски държави. Кипър не беше домакин на EPC събитие по време на своето председателство.

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Министърът по европейските въпроси Томас Бърн омаловажи данните за разходите.

"Всъщност не сме публикували окончателните очаквани разходи", каза той в интервю.

Говорител на Министерството на външните работи на Ирландия каза, че Ирландия се е ангажирала с ресурсите и успешното председателство на Съвета на ЕС и се ангажира с внимателно планиране, за да управлява разходите и да гарантира съотношението цена/качество.

Отпуснатото финансиране ще позволи на Ирландия да изпълни политическите си приоритети, както и обширна програма от срещи и събития на председателството, повече от 250 от които ще се проведат в Ирландия, добавиха те.

Събитията по време на председателството ще включват срещи между политически лидери, които водят до по-големи рискове за сигурността.

Миналата година, по време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Ирландия, шепа немаркирани дронове нахлуха в ирландското въздушно пространство, повдигайки нови въпроси относно отбранителните способности на Дъблин.

Само седмица по-късно Ирландия разкри план за 1,7 милиарда евро за укрепване на отбраната си, включително 19 милиона евро за технология за борба с дронове "възможно най-скоро, не на последно място поради предстоящото европейско председателство".

Том Клонън, ирландски сенатор, анализатор на отбраната и бивш капитан на ирландската армия, предупреди, че бюджетните разходи могат да се умножат, ако има непланирани разходи поради инцидент със сигурността като кибератака.

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Ирландия председателство председателство на ЕС
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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