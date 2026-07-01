Ирландия поема председателството на ЕС

Ирландия трябва да похарчи повече от три пъти повече от Кипър и Дания за своето председателство на Съвета на ЕС, като очакваните разходи за председателство на политическия дневен ред на блока между 1 юли и 31 декември наближават 300 милиона евро, съобщава Politico. Почти половината от прогнозирания бюджет от 293 милиона евро, изготвен от отдела за публични разходи на Ирландия - 125 милиона евро - се разпределя за полиция и сигурност за поредицата от визити на върха. Ирландия: И България, и други страни искат промени в новия пакет санкции, ще ги приемем до средата на юли

За разлика от тях Кипър, който в момента е председател на Съвета на ЕС, очаква разходите да възлязат общо на около 95 милиона евро. Дания, която предшества Кипър в шестмесечната ротация на председателството, е похарчила около 80 милиона евро.

Джон Брейди, ирландски депутат от опозиционната партия Шин Фейн и председател на комисията по публични сметки на Ирландия, каза, че сумата, отпусната от правителството, е "значително повече от последните президентства в други страни" и нещо, което той ще следи отблизо. "Обществото заслужава прозрачност и уверение, че цената на ирландското председателство на ЕС няма да се превърне във влак-беглец."

На всеки 6 месеца друга държава от ЕС поема ротационното председателство

На всеки шест месеца друга държава от ЕС поема управлението на политическия дневен ред на Съвета, като председателства срещи в Брюксел и е домакин на поредица от събития и политически срещи на високо равнище в собствената си страна.

Среща на Европейската политическа общност през ноември ще бъде най-голямото събитие от този вид, провеждано някога в Ирландия, събирайки лидери от 47 европейски държави. Кипър не беше домакин на EPC събитие по време на своето председателство.

Министърът по европейските въпроси Томас Бърн омаловажи данните за разходите.

"Всъщност не сме публикували окончателните очаквани разходи", каза той в интервю.

Говорител на Министерството на външните работи на Ирландия каза, че Ирландия се е ангажирала с ресурсите и успешното председателство на Съвета на ЕС и се ангажира с внимателно планиране, за да управлява разходите и да гарантира съотношението цена/качество.

Отпуснатото финансиране ще позволи на Ирландия да изпълни политическите си приоритети, както и обширна програма от срещи и събития на председателството, повече от 250 от които ще се проведат в Ирландия, добавиха те.

Събитията по време на председателството ще включват срещи между политически лидери, които водят до по-големи рискове за сигурността.

Миналата година, по време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Ирландия, шепа немаркирани дронове нахлуха в ирландското въздушно пространство, повдигайки нови въпроси относно отбранителните способности на Дъблин.

Само седмица по-късно Ирландия разкри план за 1,7 милиарда евро за укрепване на отбраната си, включително 19 милиона евро за технология за борба с дронове "възможно най-скоро, не на последно място поради предстоящото европейско председателство".

Том Клонън, ирландски сенатор, анализатор на отбраната и бивш капитан на ирландската армия, предупреди, че бюджетните разходи могат да се умножат, ако има непланирани разходи поради инцидент със сигурността като кибератака.

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