Трентът на скъпите храни е овладян, цените бележат спад: Управляващите се похвалиха

Цените на храните падат, откакто ние сме дошли на власт. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ и председател на Бюджетната комисия в Народното събрание Константин Проданов в ефира за БНТ. Той посочи данните за последните месеци, като уточни, че говори конкретно за цените на храните, а не за общата инфлация. "Май мисля, че беше 0,4% спад, 1,9% спад юни и 1% спад юли", каза Проданов.

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По думите му предварителните данни за август показват, че цените на храните са останали приблизително без промяна. Според него това е знак, че е овладян трендът на безконтролно поскъпване.

„Това, което ние се ангажирахме, е не да намалим, а да поставим под контрол и да владеем безконтролното покачване, предизвикано от спекулативните тенденции, към които прибягват някои търговци, и неефективността на пазара“, заяви Проданов.

Цените на горивата

Той коментира и цените на горивата, които по думите му са „безспорно много високи“, но все още не е дошъл моментът за целеви помощи. При необходимост държавата била готова да реагира с мерки, насочени към хората и бизнеса, които имат нужда от подкрепа.

По повод предстоящия отоплителен сезон Проданов коментира и информацията за запълването на газовото хранилище. На въпрос дали е вярно, че то е запълнено на 65%, той заяви: „Достатъчно е пълно, за да ни преведе без проблеми през отоплителния сезон“.

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Проданов допълни, че в бюджета на Агенцията за социално подпомагане са предвидени над 300 млн. помощи за отопление на енергийно бедни домакинства. По думите му съществуват и механизми за подпомагане на бизнеса при високи цени на енергията.

Данъчните оценки на имотите скачат

Проданов коментира и предстоящата промяна в данъчните оценки на имотите. По думите му те не са актуализирани от около 20 години и в момента са „много ниски“.

Той определи като нормални и допустими предложените от Министерството на финансите стъпки, при които в рамките на до три години данъчната оценка може да достигне двойно по-високи стойности.

„Много по-лесно е да се актуализират с по-малки стъпки, които не забелязваме, ако го правиш от година на година“, каза председателят на Бюджетната комисия.

Според него България събира около три пъти по-малко местни данъци като процент от БВП в сравнение със средното за Европейския съюз. Той подчерта, че промяната засяга данъчните оценки, а такса „смет“ няма да бъде променяна с тази мярка.

По думите му актуализацията би дала на общините повече средства за публични услуги и би допринесла и за изсветляването на сделките с недвижими имоти.