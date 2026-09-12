ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 12 септември 2026

Българският телевизионен ефир ще предложи куп емоции на феновете на спорта в съботния ден на 12 септември. Никола Цолов излиза на пистата за спринтовата надпревара за Гран При на Мадрид. Българският национален отбор по волейбол ще изиграе третия си мач от Европейското първенство. Божидар Саръбоюков пък ще се бори за медалите на първото в историята Световно първенство "Ultimate". Програмата днес включва и много интересни футболни сблъсъци от местните първенства, както и финала на US Open при жените.

ТВ Програма на 12 септември:

11:00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2

11:00 Тенис на маса, турнир Асарел Оупън БНТ 3

11:50 Мото GP, квалификация за Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2

12:05 Формула 2, спринт за Гран при на Испания Диема спорт 3

13:30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Испания Диема спорт 3

14:00 Айнтрахт (Брауншвайг) – Динамо Нова спорт

14:00 Магдебург – Кайзерслаутерн Диема спорт

14:30 Дарби Каунти – Бирмингам Диема спорт 2

15:00 Сантандер – Алавес МАХ Спорт 4

13:40 Мото 3, Мото 2, квалификация за Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2

15:00 Тенис: Открито първенство на САЩ, мъже - сингъл – Евроспорт 2

15:50 Мото GP, спринт за Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2

16:00 Дженоа – Фрозиноне МАХ Спорт 3

16:30 Борусия (Дортмунд) – Падерборн Диема спорт

16:30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

17:00 Ливърпул – Фулъм Диема спорт 2

17:00 Челси – Хъл Нова спорт

17:00 Волейбол, Франция – Турция МАХ Спорт 2

17:00 Формула 1, квалификация за Гран при на Испания Диема спорт 3

17:00 Тенис на маса, турнир Асарел Оупън БНТ 3

17:15 Осасуна – Еспаньол МАХ Спорт 4

18:00 Волейбол, Белгия – Финландия Ринг

19:00 ЦСКА 1948 – Дунав Диема спорт

19:00 Лацио – Милан МАХ Спорт 3

19:00 Волейбол, България – Украйна МАХ One

19:00 Лека атлетика, турнир в Будапеща МАХ Спорт 2

19:00 Тенис : Открито първенство на САЩ, мъже, двойки, финал Евроспорт 1

19:00 Формула 3, първо състезание за Гран при на Испания Диема спорт 3

19:30 Атлетик – Елче МАХ Спорт 4

19:30 Тотнъм – Евертън Диема спорт 2

19:30 Кьолн – Вердер Нова спорт

21:15 ЦСКА – Арда Диема спорт

21:30 Санкт Паули – Волфсбург Нова спорт

21:45 Аталанта – Каляри МАХ Спорт 3

21:45 ФК Париж – Лион Диема спорт 3

22:00 Реал – Райо Валекано МАХ Спорт 4

22:00 Съндърланд – Нюкасъл Диема спорт 2

22:05 Волейбол, Гърция – Италия Ринг

22:30 Тенис : Открито първенство на САЩ, жени, сингъл, финал Евроспорт 1

23:00 Тенис: Открито първенство на САЩ, жени - сингъл – финал Евроспорт 2

23:00 Рали, световен шампионат, Чили МАХ Спорт 2

00:00 UFC, Силва срещу Делгадо МАХ Спорт 2

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