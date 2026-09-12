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Пускат трамваите по обновен участък на бул. "Княгиня Мария Луиза"

12 септември 2026, 10:43 часа 629 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична община
Пускат трамваите по обновен участък на бул. "Княгиня Мария Луиза"

Приключи първият етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. "Княгиня Мария Луиза", съобщават от Столична община. Извършени са 72-часови проби с движение на трамваи по обновения участък от обособеното трасе между ул. "Опълченска" и бул. "Христо Ботев". Ремонтираният участък е с дължина 507 метра. Той е част от проекта за цялостното обновяване на 1,2 км трамваен релсов път по булеварда.

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Кметът на София Васил Терзиев заяви, че реконструкцията се движи с добро темпо. По думите му се работи усилено, за да се възстанови поне част от движението на градския транспорт преди началото на учебната година и по-активния сезон.

Обектът се изпълнява в график, посочи зам.-кметът по обществено строителство Никола Лютов. Той уточни, че се цели да се обнови 1.2 км трамвайно трасе и да се осигури по-надеждно, безопасно и удобно движение.

В участъка изцяло е подменена подземната инфраструктура и е реконструирана отводнителната система. Обновена е контактно-кабелната мрежа и е изградено ново улично осветление. Трамвайните спирки също са реновирани, като е осигурена достъпна среда за хора с намалена подвижност. Завършването на този етап ще позволи от понеделник, 14 септември, частично да бъде възстановено движението на трамваите в района на Пета градска болница и 7 ДКЦ.

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От Столична община отбелязват, че от 14 септември 2026 г. се въвежда нова временна организация на движението. Частично се променят маршрутите на трамвайни линии № 3, 4, 6 и 7 и на автобусни линии № 78, 213, 305 и 404. Възстановяват се маршрутите на трамвайни линии № 12 и 27 и се разкрива временна автобусна линия № А3ТМ.

Изпълнението на проекта продължава със следващия етап, който обхваща кръстовището на бул. "Княгиня Мария Луиза" и бул. "Христо Ботев". Там ще бъде извършена пълна реконструкция на релсовия път и автоматизация на трамвайните стрелки. Планира се да се изградят нова контактно-кабелна мрежа и улично осветление.

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Булевард Мария Луиза трамваи
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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