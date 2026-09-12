Лейди Гага стана майка (СНИМКИ)

Американската певица Лейди Гага и годеникът й Майкъл Полански имат дете, съобщават американски медии. В различни издания са публикувани снимки на певицата и годеника й с бебе. Повече подробности не се съобщават. Не е ясно нито от какъв пол е детето, нито кога се е родило или как се казва.
Lady Gaga and Michael Polansky spotted with newborn baby for first time since surprise announcement https://t.co/qDocpdTj6r pic.twitter.com/NE1Vr5EZwx— Page Six (@PageSix) September 12, 2026
Лейди Гага е на 40 години. Тя се сгоди за Полански, който е предприемач и е на 42 години, преди две години. Двойката е заедно иначе от 2020 г.
В последно време Лейди Гага споменаваше, че иска да има деца.
Лейди Гага приключи последното си световно турне „Mayhem Ball“ през април, а най-новият ѝ албум „Mayhem“ получи множество номинации за наградите „Грами“. По-рано тази година той спечели отличието за „Най-добър поп вокален албум“.