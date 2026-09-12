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Лейди Гага стана майка (СНИМКИ)

12 септември 2026, 9:25 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Лейди Гага стана майка (СНИМКИ)

Американската певица Лейди Гага и годеникът й Майкъл Полански имат дете, съобщават американски медии. В различни издания са публикувани снимки на певицата и годеника й с бебе. Повече подробности не се съобщават. Не е ясно нито от какъв пол е детето, нито кога се е родило или как се казва.

Лейди Гага е на 40 години. Тя се сгоди за Полански, който е предприемач и е на 42 години, преди две години. Двойката е заедно иначе от 2020 г.

В последно време Лейди Гага споменаваше, че иска да има деца.

Лейди Гага приключи последното си световно турне „Mayhem Ball“ през април, а най-новият ѝ албум „Mayhem“ получи множество номинации за наградите „Грами“. По-рано тази година той спечели отличието за „Най-добър поп вокален албум“.

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Лейди Гага бебе
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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