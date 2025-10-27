Туроператорите нямат право да дават пакети за руснаци: Забрана от ЕС

Европейският съюз въвежда пълна забрана за предоставяне на услуги, пряко свързани с туристически дейности в Русия. Регламентът, с който се въвеждат новите мерки, е пряко приложим във всички държави членки и влиза в сила от 24 октомври 2025 година, уточняват от Министерството на туризма. Припомняме, че забраната е част от 19-ия пакет санкции срещу Русия, въведени от Брюксел заради агресията срещу Украйна.

Съветът на ЕС прие Регламент (ЕС) 2025/2033 от 23 октомври 2025 г., който изменя Регламент (ЕС) № 833/2014 и въвежда допълнителни ограничителни мерки, включително забрана за предоставяне на услуги, пряко свързани с туристически дейности в Русия. Това се прави, за да се намалят приходите, които Москва получава от такива услуги, и да се възпре организирането на неналожителни пътувания и развлекателни дейности в Русия, особено при наличието на повишен риск за гражданите на Съюза от произволни арести и задържане и при ограничена консулска закрила за лицата с двойно гражданство.„

Забраната обхваща:

услуги на туристически агенции и туроператори, включително услуги, предоставяни за пътувания на пътници от туристически агенции и туроператори и подобни услуги;

услуги по информиране и консултиране за пътувания и планиране на такива;

услуги, свързани с организирането на обиколки, настаняване, превоз на пътници и багаж; услуги по издаване на билети;

екскурзоводски услуги;

рекламни услуги, свързани с предходните услуги

Новите мерки няма да важат за пътувания до и от или транзитно преминаване през териториите на държавите членки на физически лица, които са членове на дипломатическия корпус на Русия, с цел участие в международна конференция, свикана или организирана под егидата на Европейския съюз, Организацията на обединените нации и нейните специализирани агенции, Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие или Организацията на Северноатлантическия договор.

Какво точно се забранява?

Услуги на туристически агенции и туроператори – информиране и консултиране за пътувания, планиране, организиране на обиколки, настаняване, превоз на пътници и багаж, издаване на билети; •

Екскурзоводски услуги;

Рекламни услуги, свързани с горните. Забраната е насочена към услуги в Русия и цели да намали приходите от неналожителни пътувания и развлекателни дейности там.

Новоприетият регламент предвижда:

Незабавно преустановяване на предлагането и организирането на туристически продукти и услуги в Русия, включително пакетни пътувания, хотелски резервации, местни трансфери, екскурзоводски услуги, както и рекламирането им.

Спиране на промотирането (онлайн/офлайн) на турове в Русия, включително кампании, банери, каталози и др., свързани с горните услуги.

Преглед на текущи договори/кампании и незабавно предприемане на действия за съответствие.

Забраната обхваща услуги на туристически агенции и туроператори, включително издаване на билети, когато са пряко свързани с туристически дейности в Русия. Преценката е по същината на услугата и предназначението ѝ. Рекламните услуги, свързани със забранените туристически услуги, също са забранени, като ограничението важи дори за фирми, които не са преки организатори на въпросните турове.

Неспазването представлява нарушение на пряко приложим регламент на ЕС. Санкциите и прилагането се осигуряват от компетентните национални органи, уточняват от Министерство на туризма.

