"От нищо не сме се отказали": Лидерът на БСП с коментар за ротацията в парламента

„Тежестта на БСП в политиката е точно толкова, колкото са отредили избирателите ни“. Това каза в предаването „Още от деня“ по БНТ лидерът на БСП Атанас Зафиров. „Гарант сме за социалния вектор на управлението, заяви той. Докато това управление спазва политиките, които бяха записани в Договора за съвместно управление – дотогава и ние ще стоим в него, допълни той.

Зафиров беше категоричен, че не е съгласен с твърдението, че от БСП „следват каквото и да било“ по отношение на отстъпването на поста на председател на НС. Той уточни, че следват само интересите на хората, които са им гласували доверие. „Всички решения, които взехме, включително и през последната седмица, са съобразени с очакването на българските граждани. Квалификации като „оттегляне“ не бих приел, защото става въпрос за един по-скоро политически акт, но с технически характер – въпросната ротация. Постът председател на НС не беше обект на разговорите в Съвета за съвместно управление, тогава когато беше формирано това управление. Затова и ние вчера в решението на Националния съвет ще настояваме Съвета за съвместно управление да разпише точно механизма, по който ще бъде осъществена тази ротация“, обясни той.

Още: Младежкият лидер на БСП не харесва ротацията, говори за "емоционален изблик" на Борисов

Зафиров призова по отношение на ротацията на поста на председател на НС да се гледа като технически въпрос, в който има политическа логика. „Битката за Киселова и нейния пост беше битка "да тръгне този парламент, за да не отидем на избори просто така“, категоричен бе той. „От нищо не сме се отказали“, обяви Зафиров.

Оценката за Киселова

„Никой няма претенции по отношение на работата на Киселова, напротив. Ние сме абсолютно удовлетворени и винаги сме казвали, че тя се справя по възможно най-добрия начин в тази нелека ситуация“, защити Киселова той. По думите му председателят на парламента се е справила „отлично“ със своите задължения и нямат претенции към начина, „по който водеше заседанията на НС“. Той обяче обясни, че от БСП приемат политическата логика на партньорите си. „Кой ще ръководи НС е наистина един технически въпрос. Но за нас по-важен е бюджетът и стабилността на държавата“, категоричен бе Зафиров.

Още: БСП отстъпи за Киселова: Ще настоява за ръст на заплатите

Според него, други промени няма да има в кабинета на този етап, но е важно да се направи оценка на свършеното до момента. „Няма как това управление да не е основано на компромиси, но в никакъв случай не може само една политическа сила да плаща всички компромиси. Ние сме най-консенсусните в това управление и не смятам, че не сме си позволили да критикуваме“, обясни още лидерът на БСП.

Зафиров каза, че в „партията има удовлетворение от управлението, защото в страната настъпи някакво успокоение, че има някаква предсказуемост“.

Още: "Пеевски унижи 100-годишна партия. Може да се стигне до "Белия автобус 2": Депутат от БСП е остра опозиция на властта