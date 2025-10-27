Бюджетът и еврото - защо да не обменяме левовете сега? Зорница Русинова обяснява (ВИДЕО)

Продължава разяснителната кампания до края на годината за еврото. Като цяло, хората имат много реалистични измерения за еврото. Централната власт, местните власти също вече имат до голяма степен готовност за приемането на еврото. Всички имат готовност процесът да е максимално лесен за гражданите.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова, коментирайки първия бюджет в евро и предстоящото влизане на България в еврозоната от 1 януари 2026 г.

Русинова посъветва: Добре е хората да не сменят парите си сега, по-добре ги сложете в банка, защото тогава ще бъдат обменени автоматично. Направете го през следващата година, защото тогава през първите шест месеца смяната на валутата ще бъде без такси. Държавата се е спряла в малките населени места на мрежата на “Български пощи”, защото имат много добро покритие в цялата страна, посочи Русинова.

Вторият съвет, който касае всички нас, е още от първи януари да започнем да използваме еврото. Тогава няма да има нужда да се пресмята рестото и т.н. - добре е да започнем да се разплащаме в евро още в самото начало, каза Зорница Русинова. По думите ѝ банките и пощите ще бъдат най-голямото “чейндж бюро”, тъй като в големите търговски обекти например хората се разплащат масово с карта. Още през декември месец вече ще има комплекти за малките търговци, така че те ще могат да отидат да си вземат от банките и да се подготвят. По отношение на икономиката и доходите в България влизането в еврозоната е изключително позитивна стъпка, счита Русинова.

Тя каза, че ще можем да изтеглим първите евро банкноти на 1 януари. Банкоматите след 1 януари ще могат да ни отпускат само евро. През януари месец ще можем да се разплащаме и с лева в магазини при търговците, но рестото, което ще получим, трябва да е в евро. Има и изключения, в които, ако търговецът в момента няма монети или банкноти, може да върне ресто в лева, но аз не мисля, че ще се стигне дотам, отбеляза Русинова.

По-скоро тревогите за бюджета са свързани със запазване на добрата финансова дисциплина, защото е важно да поддържаме ниско ниво на дефицит, да не надскачаме трите процента и да нямаме разходи, които да водят до по-голяма задлъжнялост, подчерта Русинова по отношение на фискалната дисциплина на държавата.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.