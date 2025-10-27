Директор на Лудогорец говори за Мота, треньорът е съгласен с виковете „оставка“

Днес, в последния мач от 13-тия кръг на Първа лига Лудогорец загуби със сензационното 4:5 от ЦСКА 1948. Головото фиаско беше първата загуба за „орлите“ през този сезон, като те остават на четвърто място с шест точки по-малко от „червените“ и осем точки по-малко от лидера Левски. След поражението интервюта дадоха техническият директор на Лудогорец Козмин Моци и треньорът Руи Мота.

Козмин Моци: „Не винаги треньорът е виновен“

Моци беше очевидно разочарован от загубата и не коментира пряко какво ще бъде бъдещето на Мота. Това, което каза беше, че със сигурност ще се водят разговори за него: „Трябва да продължаваме. След два дни имаме мач за Купата. Имаме доста мачове и в първенството. Доста сме далеч от първото място, но трябва с повече работа и самочувствие да се върнем там.

Не винаги треньорът е виновен. Ще има някакви решения, но в момента не мога да ви кажа. Не мога да ви отговоря на този въпрос. Ще разберете какво ще е решението. Ако не вярваме, няма да сме тук. Аз съм сигурен, че отново ще сме шампиони. Има моменти и моменти. Играхме срещу един добър отбор. Не започнахме мача както трябва, а и всичко вървеше против нас. Реакцията ни бе късна, защото ако бяхме реагирали по-рано, можеше да бъде друго“.

Руи Мота: „Нормално е феновете да викат „оставка“

Мнението на Руи Мота за мача не беше много по-различно. Той сподели, че не може да проумее как отборът му е допуснал пет гола и се съгласи с виковете „оставка“ на феновете: „Трудно е да разбера какво направихме и защо позволихме да вкарат толкова голове, колкото не бяхме допуснали в 11 мача досега. Всяка топка, която отиваше до нападателите им се превръщаше в гол, това няма обяснение. Ако не си агресивен, няма как да се справиш в хода на двубоя. Трябваше да сме по-агресивни, това бяха моите инструкции. Те бяха по-агресивни в единоборствата. Каквото е за тях, такова е и за нас. Ясно е, че в различните турнири условията са различни.

Когато получихме гол във втората минута, беше ясно, че мачът тръгва лошо за нас. Реагирахме късно, идеята ни беше през второто полувреме да вкараме ранен гол. Но не се случи. Когато си допуснал пет гола, със сигурност си направил немалко грешки. Когато допуснеш пет гола за един мач, със сигурност влияе. Трябва да се завърнем и отговорим, да покажем игра, която се очаква от Лудогорец. Когато не побеждаваш, логично има напрежение, това не е добре. Да, аз съм отговорен за този отбор. Когато нещата не се стичат според очакванията, аз съм отговорен. Нормално е феновете да викат „оставка“.

