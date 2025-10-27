В Полша: Пак арести на работили за Русия украински шпиони

Двама украински граждани бяха задържани в полския град Катовице по подозрение в шпионаж. Това съобщи Яцек Добржински, прессекретар на правосъдния министър на Полша, предаде полското издание Rzeczpospolita.

Според дадената информация, задържането на украинските граждани е резултат от действия на Военната контраразузнавателна служба на Полша и Агенцията за вътрешна сигурност на Полша.

Добржински уточни, че "мъж и жена на 32 и 34 години са изпълнявали разузнавателни мисии, включително идентифициране на военния потенциал на Полша и инсталиране на устройства за скрито наблюдение на критична инфраструктура".

"Информацията, която са събрали, се отнася до полски войници на активна служба, както и до критична инфраструктура в страната, включително транспортна инфраструктура, използвана за логистична и военна поддръжка на Украйна, която е във война (с Русия)", добави той.

Полският съд определи, че двамата задържани остават в ареста следващите 3 месеца, твърди Добржински в публикация в профила си в социалната мрежа "Х".

Wspólne działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprowadziły do zatrzymania w Katowicach Ukraińców, którzy prowadzili działania na rzecz obcego wywiadu. Mężczyzna i kobieta w wieku 32 i 34 lat realizowali wywiadowcze zlecenia polegające… pic.twitter.com/CJC73JKoUI — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) October 27, 2025

От началото на войната в Украйна в Европа са регистрирани 110 саботажа и опити за саботажи, свързани с Русия. Най-често те са се случвали в Полша и Франция. Вербуването на изпълнители от руските служби се извършва в затворени форуми в Тъмния интернет или чрез Телеграм. За последно, на 16 октомври в Полша беше арестуван заподозрян украинец на име Данило Х. за разузнаване в подготовка за извършване на саботажи в полза на Русия, включително изпращане на самоделни бомби като колети в Украйна.

