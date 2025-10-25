Студио Actualno Балкани: Защо го правим? Македонските избори и 100 години от Петричкия инцидент (ВИДЕО)

Балканите са буре с барут, но тук всяко камъче има история. Днес Балканите са място, където се преплитат геополитически интереси. От София, през Истанбул, Солун, Скопие, Белград, Прищина, Сараево, Тирана, та чак до Букурещ - Студио Actualno Балкани ще следва събитията, но и ще задава тона. Защо е важно да има предаване за Балканите? Разговаряхме с Ивайло Ачев, главен редактор на Actualno.com.

"На мен отдавна ми е мечта, извън това, което и ръководството би искало, да обръщаме повече внимание на Балканите. Ние знаем много за Европейския съюз и за Америка, но нищо не знаем за съседите си", заяви Ачев.

За да сме максимално откровени със зрителите по отношение на мотивите за предаването – разказваме и за македонските корени на собственика на медията – Кирил Апостолов, защото родовата памет е изключително важна, за да сме устойчиви на пропагандата. Разбира се, има и примери като македонския външен министър Тимчо Муцунски, чийто дядо е българин, но той не си признава. ОЩЕ: Да отречеш дядо си: Външният министър на Северна Македония е внук на български герой

Македонските избори

На 19 октомври се проведе първият тур на местните избори в Северна Македония. За пробива на ВМРО-ДПМНЕ в Струмица и спечелените от тях 33 общини от раз и какво означават македонските избори за България – разговаряхме с историка проф. Пламен Павлов, който е преподавател във Великотърновския университет, но и бивш председател на Държавната агенция за българите в чужбина.

Защо победата на Мицкоски е пирова? Може да чуете в разговора.

100 години от Петричкия инцидент

Тази седмица се навършват 100 години от Петричкия инцидент, когато в периода 19-29 октомври 1925 г. Гърция нахлува в България със своята армия, а поводът е едно куче. Годишнината беше отбелязана в Петрич с възстановка на събитията и представяне на книгата на Димитър Яков и Илиан Ацев „Войната за Петрич 1925“.

От Actualno.com я отбелязахме с анкета. Попитахме случайни минувачи в София дали днаят нещо за Петричкия инцидент и дали са го учили в училище. Какво ни отговориха и какво ни каза още историкът проф. Пламен Павлов – гледайте във видеото.

Не забравяйте да последвате "Фейсбук" страницата на Actualno.com за балкански новини.