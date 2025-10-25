Войната в Украйна:

Студио Actualno Балкани: Защо го правим? Македонските избори и 100 години от Петричкия инцидент (ВИДЕО)

25 октомври 2025, 19:30 часа 795 прочитания 0 коментара

Балканите са буре с барут, но тук всяко камъче има история. Днес Балканите са място, където се преплитат геополитически интереси. От София, през Истанбул, Солун, Скопие, Белград, Прищина, Сараево, Тирана, та чак до Букурещ - Студио Actualno Балкани ще следва  събитията, но и ще задава тона. Защо е важно да има предаване за Балканите? Разговаряхме с Ивайло Ачев, главен редактор на Actualno.com.

"На мен отдавна ми е мечта, извън това, което и ръководството би искало, да обръщаме повече внимание на Балканите. Ние знаем много за Европейския съюз и за Америка, но нищо не знаем за съседите си", заяви Ачев. 

За да сме максимално откровени със зрителите по отношение на мотивите за предаването – разказваме и за македонските корени на собственика на медията – Кирил Апостолов, защото родовата памет е изключително важна, за да сме устойчиви на пропагандата. Разбира се, има и примери като македонския външен министър Тимчо Муцунски, чийто дядо е българин, но той не си признава. ОЩЕ: Да отречеш дядо си: Външният министър на Северна Македония е внук на български герой

Македонските избори

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На 19 октомври се проведе първият тур на местните избори в Северна Македония. За пробива на ВМРО-ДПМНЕ в Струмица и спечелените от тях 33 общини от раз и какво означават македонските избори за България – разговаряхме с историка проф. Пламен Павлов, който е преподавател във Великотърновския университет, но и бивш председател на Държавната агенция за българите в чужбина.

Защо победата на Мицкоски е пирова? Може да чуете в разговора.

100 години от Петричкия инцидент

Тази седмица се навършват 100 години от Петричкия инцидент, когато в периода 19-29 октомври 1925 г. Гърция нахлува в България със своята армия, а поводът е едно куче. Годишнината беше отбелязана в Петрич с възстановка на събитията и представяне на книгата на Димитър Яков и Илиан Ацев „Войната за Петрич 1925“.

От Actualno.com я отбелязахме с анкета. Попитахме случайни минувачи в София дали днаят нещо за Петричкия инцидент и дали са го учили в училище. Какво ни отговориха и какво ни каза още историкът проф. Пламен Павлов – гледайте във видеото. 

Не забравяйте да последвате "Фейсбук" страницата на Actualno.com за балкански новини.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
проф. Пламен Павлов родова памет Ивайло Ачев македонски местни избори Република Северна Македония Студио Actualno Балкани Петрички инцидент
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес