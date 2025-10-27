Войната в Украйна:

Автобус с работници надвисна над дере след катастрофа

27 октомври 2025, 20:52 часа 802 прочитания 0 коментара
Автобус, превозващ 14 работници на мини "Марица Изток", надвисна над дере, след като бе засечен и се удари в тир на пътя Симеоновград - Харманли, съобщиха от полицията. Катастрофата е станала на завой преди изхода за магистрала "Мариц", малко след 17 часа. Автобусът се е движел в посока Харманли, когато в неговото платно се включил камионът. Автобусът го застигнал и закачил част на полуремаркето на тира, сред което, за да избегне по-сериозен удар, шофьорът на автобуса навил рязко волана и рейсът излязъл от пътя и спрял, надвиснал над дере.

Всички 14 пътници са извадени невредими от автобуса, съобщиха от Пътна полиция. Шофьорът на автобуса се е оплакал от болки в тялото и е откаран с линейка в спешното отделение, където след преглед е освободен за домашно лечение. Тестовете на двамата шофьори за алкохол и наркотици са отрицателни, допълват от полицията.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
автобус инцидент Харманли работници
