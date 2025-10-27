Войната в Украйна:

Бивш енергиен министър: Въпросът с рафинерията в България не е безобиден

27 октомври 2025, 20:40 часа 678 прочитания 0 коментара
Румен Радев, бивш министър на енергетиката и председател на УС на АИКБ, коментира какво решение може да има по казуса с "Лукойл", след като Вашингтон налоши санкции на руската петролна компания. "Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден въпрос. В крайна сметка той засяга оперативното функциониране на дружеството, абстрахирам се от структура на собственост. Това, в което малко се съмнявам, че може да сработи, е елементарното настояване за някаква форма на дерогация. По простата причина, че нищо от гледната точка на капиталова структура, акционери и прочие не се е променило", обясни той в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Румен Радев не изключи възможността Доналд Тръмп да промени мнението си или да има отсрочки. "Чисто прагматично да припомня, че още в края на 2022 г. бе приет специализиран закон за администрирането на операторите с нефтопродукти и там се въведе института на особен търговски управител, който при определени обстоятелства - при констатация на консултативен съвет, който да се произнесе с доклад и да даде аргументирана препоръка към министра на икономиката и индустрията, министерски съвет да го гласува, да се съгласува с ДАНС и различните структури за сигурност, и в този случай може, при поемане на оперативното управление, да се претендира за евентуално отлагане на някакви санкции", каза Радев.

Радев обясни има ли опасност да изпаднем в ситуацията на Сърбия, въпреки уверенията на управляващите, че има гориво и не трябва да се притесняваме. "Ако трябва да сравнявам конкретно България и Сърбия, Сърбия е в определено незавидно положение. Ние не сме в такава ситуация, но са прави колегите, прав е и министърът на енергетиката когато казва, допускам, че ще го направят в рамките на Съвета за сигурност, който е към МС, да се направи този мониторинг, отново да се обследват наличности в държавни резерви и така нататък. Това са стъпки, които ние сме разигравали, изготвили сме такава програма и съм уверен, че колегите в настоящия състав на Министерския съвет стриктно ще я съблюдават", категоричен бе Румен Радев.

Елин Димитров
