Завод за барут и боеприпаси: "Райнметал" подписва договор с България след скандала Борисов-Радев

Българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ (Rheinmetall) ще обявят началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси утре, 28 октомври, на официална церемония в Министерски съвет. Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа. "Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда", посочват от правителствената пресслужба.

Нови 1000 работни места

Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта, аргументира се кабинетът "Желязков". С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия.

Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ-Сопот.

Под договора подписите си ще сложат лично главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора ще подпише изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов. На церемонията ще присъства министър-председателят Росен Желязков.

Снимка: Getty Images

Три проекта за заводи за барут у нас

У нас вече има три проекта за заводи за барут. Това се разбра от думите на председателя на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев от ГЕРБ, който даде интервю за БНР на 27 август. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се похвали преди това пред ръководителя на германската компания Rheinmetall Армин Папергер, че фирмата има съвместен проект с ВМЗ-Сопот.

По-рано пък се разбра за план и на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, около който се оформи скандал. Според Гаджев и "Арсенал" в Казанлък има свои планове за завод за барут.

Навлизането на "Райнметал" на българския оръжеен пазар бе белязано от политически скандал кой е основният "виновник" за този успех - той се разрази между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и президента Румен Радев.

