КНСБ настоява за увеличение на заплатите в обществените медии

КНСБ настоява в бюджета за 2026 г. да бъдат заложени пари за увеличение на заплатите в държавните обществени медии поне с 10 процента от 1 януари. Това съобщи пред журналисти във Варна лидерът на синдиката Пламен Димитров, предаде БТА.

Той бе категоричен, че синдикатът е против минималната работна заплата да бъде "развързвана" от средната. Позицията на Димитров беше, че по темата отново трябва да се седне на масата за преговори с работодателите, а не да се чака държавата да взема едностранно решения. Той посочи още, че трябва да се работи за нова формула за определяне на минималната работна заплата.

Никой не иска да пипа данъците, но има сектори, които са с много висока печалба, каза лидерът на КНСБ. Той подчерта, че трябва да има облагане на сръхпечалбите и уточни, че законодателството на ЕС го позволява и това се прилага в много от държавите членки.

Предложението на КНСБ е да бъдат обложени еднократно финансовият и хазартният сектор, посочи Димитров. По думите му само от единия в държавния бюджет могат да влязат над един милиард лева.

