България работи за подобряване на преноса на газ към Украйна

Българският газопреносен оператор ще продължи да работи с останалите оператори от региона за подобряване на маршрутния продукт за пренос на природен газ от Гърция до Украйна. "Целта ни е да функционира в предложения вид през следващите шест месеца, а след това да е още по-атрактивен и да действа в дългосрочен план", каза изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов.

Среща на газовите оператори от региона

Той участва в среща на газовите оператори от региона по време на Министерската среща на инициативата за междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа CESEC в Букурещ, Румъния, съобщиха от дружеството.

В рамките на дискусията участниците обсъдиха интеграцията на пазара на природен газ и използване на инфраструктурата с цел гарантиране на доставките през зимния сезон 2025/2026.

По думите на Малинов приложението на маршрутния продукт ще позволи на Украйна да гарантира своята енергийна сигурност както през настоящия зимен сезон, така и занапред като получава сигурни доставки на от надеждни източници като САЩ и други. Той подчерта, че вече предложеният механизъм е от интерес за пазара. "В резултат от проведения търг за ноември за маршрутния продукт за пренос на газ от Гърция до Украйна над 31 на сто от предложения свободен капацитет е резервиран от три международни компании", подчерта Малинов.

Дискутирани бяха ползите от реализацията на Вертикалния коридор, който вече се изгражда на българска територия и чрез който втечнен природен газ от сигурни източници като САЩ и други ще снабдява региона на Югоизточна Европа, достигайки включително до Молдова и Украйна, посочват още от "Булгартрансгаз".

"Булгартрансгаз" предложи удължаване на маршрутния продукт за пренос на газ към Украйна

