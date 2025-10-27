Радев се превръща в новата боксова круша на Пеевски и Борисов

Радев се превръща в любима мишена на Пеевски и Борисов, едва ли не ще измести ПП-ДБ от ролята боксова круша.

(ПП-ДБ вече са компрометирани от краткотрайната сглобка с Борисов/Пеевски, но едновременно с това понасят и най-големите удари едновременно от техните бухалки, но и от различните видове копейки, които също обичат най-много да пердашат именно ПП-ДБ. Тия станаха като тормозеното дете в детската градина на българската политика.)

Но думата ни е за Радев - Мистър Кеш, както го нарича Пеевски. Той ежедневно бива атакуван за мними и реални грехове. Борисов му намила за Боташ, на Пеевски пък му досвидяха ресурсите на НСО, от които се ползва Президентството.

Точно Пеевски, когото непрекъснато го пазят по 2-3 коли с десет маймуни от НСО, полицаи, командоси и кой ли не! Независимо че са “обикновени депутати”, Пеевски и Борисов щедро ползват държавната охрана като природен ресурс и дори до кенефа ходят “с поддръжка”.

Пеевски “разреши” на “самозабравилия се егоцентрик” Радев да се откаже от колите нс НСО, Радев естествено се възползва от тая покана за популистко танго - ще посреща президенти с неговата си кола.

Преди това орязаха президентските правомощия по какви ли не въпроси, особено тъпотията с Домовата книга (с помощта на ПП-ДБ).

Пеевски/Борисов съзнателно наливат вода в мелницата на президента и бъдещата му партия. За разлика от ПП-ДБ, той не е компрометиран от отровната прегръдка на Шишковците и все още изглежда като автентична тяхна алтернатива. Този неизхарчен морален капитал стига поне за едни избори.

Изглежда Борисов/Пеевски го харесват като лесен и симпатичен противник (на някой следващ етап може да стане съюзник, но засега е враг).

И пак се докарваме до положението, при което гледаме - като в руската поговорка - как жабата изнасилва пепелянката.

Казано на български - хвани единия, удари другия.

Източник: Прас Прес