"Доверието ни към Министерството на културата отдавна е свалено": Позиция на Съюза на артистите в България

Съюзът на артистите в България се противопоставя по най-категоричен начин на всякакви прояви на насилие и посегателство срещу човешкото достойнство и живот. Такива действия са несъвместими с морала и етиката и не могат да бъдат толерирани, тъй като нанасят сериозна щета както на нашата професия, така и на целия културен сектор. Това се казва в позиция на Съюза на артистите в България. Повод за реакцията станаха арестите на актьора Росен Белов, председателя на най-голямата пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и други лица, които са обвинени в принуда с оръжие, насилие и дрогиране на 20-годишен младеж.

Ето какво още пише в позицията на Съюза на артистите в България:

Във връзка с изнесените в публичното пространство данни за задържане на наш колега по повод предполагаемо съучастие в посегателство, както и с оглед на твърденията за наложените му мерки за неотклонение от компетентните органи, Ви информираме:

Тъй като тече следствен процес, не можем да осъждаме действията на колегата актьор заради презумпцията за невинност, според която всеки обвиняем се приема за невинен до доказване на противното с окончателно съдебно решение. Осъждаме обаче по най-категоричен начин всякакви прояви на злоупотреба с власт и посегателство срещу българската култура.

Доверието ни към Министерството на културата отдавна е свалено. Това е принципна позиция и няма пряка връзка с личните взаимоотношения на Министъра на културата, както и с връзката му с частната театрална и преподавателска дейност, които се коментират в последните 48 часа.

Липсата на диалог, непрозрачните управленски решения в сектора, заклеймяването на експерти и представители на творческите гилдии и посочването на определени директори за „врагове“ от страна на ръководството на Министерството са сериозен проблем, който рано или късно ще застане пред всички политически групи.

Действията на Председателя на ПГ на ИТН, който реално управлява Министерството на културата, са крайно неприемливи за една европейска държава, каквато е България.

С оглед на тежестта на конкретния случай, ние призоваваме:

Органите на реда и Прокуратурата да проявят максимална отговорност, бързина и професионализъм и да установят обективната истина.

САБ ще внесе официално искане за становище по случая до Министъра на вътрешните работи с цел получаване на детайлна информация за хода на разследването и изясняване на всички факти.

Наш ангажимент е да внесем в най-скоро време допълнително искане за проверка от страна на Министър-председателя за злоупотреби с власт и намесата на Председателя на ПГ на ИТН в дейността на Министерството на културата.

Ще поискаме становище от Министерския съвет затова КАК ПРОДЪЛЖАВА КУЛТУРАТА от днес нататък!

Действията на отделни лица, независимо от професионалния им статус и близостта им до висши държавни постове, не могат и не трябва да хвърлят сянка върху цялата културна общност, категорични са от Съюза на артистите в България.

По случая вече тече проверка

Вчера стана ясно, че районната администрация на “Изгрев” започва незабавна проверка на дейността на “Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт”, чиято дейност се осъществява в сградата на Народно читалище “Николай Хайтов - 1936” в ж.к.”Изток”. Новината съобщи районният кмет д-р Делян Георгиев във "Фейсбук".

"Като кмет и баща на три деца, съм отвратен от излязлата в медийното пространство информация. Недопустимо е обществото ни да толерира подобни извращения, застрашаващи психическото и физическо здраве на подрастващите и младите българи", посочи още д-р Георгиев. "Няма да допусна децата на “Изток”, “Изгрев” и “Дианабад” да бъдат изложени дори и на минимален риск!", категоричен е кметът.

Последствия и реакции

Театър "София" излезе с позиция, в която обяви, че отстранява актьора Росен Белов от участие в представления до изясняване на случая. От театъра заявяват, че "на сцената ни няма място дори и за капка съмнение в почтеността на екипа ни". Детска театрална работилница "Мариян Бачев и Аркадия Фюжън Арт", където Белов е бил преподавател, също го е отстранила.

