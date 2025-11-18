Туск: Полската жп линия е взривена от украинци

Полските разследващи са установили двама заподозрени за саботажа на полските железници - това са двама украински граждани, които работят за руските разузнавателни служби. Именно те се смятат за отговорни за извършените експлозии на жп линията Варшава-Люблин. Това обяви премиерът на Полша Доналд Туск в реч пред Сейма (парламента на Полша), цитиран от RMF24.

Двамата украинци са влезли в Полша от Беларус и след саботажа са се върнали обратно в Беларус през граничния пункт Тереспол, преди следователите да успеят да установят самоличността им.

Един от украинците вече е бил осъден от съд в Лвов за саботаж в Украйна.

Вторият е "от Донбас", по думите на Туск, и преди това е работил в прокуратурата.

