Туск: Полската жп линия е взривена от украинци

18 ноември 2025, 16:09 часа 319 прочитания 0 коментара
Туск: Полската жп линия е взривена от украинци

Полските разследващи са установили двама заподозрени за саботажа на полските железници - това са двама украински граждани, които работят за руските разузнавателни служби. Именно те се смятат за отговорни за извършените експлозии на жп линията Варшава-Люблин. Това обяви премиерът на Полша Доналд Туск в реч пред Сейма (парламента на Полша), цитиран от RMF24.

Двамата украинци са влезли в Полша от Беларус и след саботажа са се върнали обратно в Беларус през граничния пункт Тереспол, преди следователите да успеят да установят самоличността им.

Един от украинците вече е бил осъден от съд в Лвов за саботаж в Украйна.

Вторият е "от Донбас", по думите на Туск, и преди това е работил в прокуратурата. 

Елена Страхилова
