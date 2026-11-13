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"Тъмна мрежа" и стотици арести: Международна полицейска операция с голям удар

13 ноември 2026, 6:03 часа 869 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
"Тъмна мрежа" и стотици арести: Международна полицейска операция с голям удар

Полицейските служби на няколко държави са арестували 354 души и са конфискували значителни количества наркотици, огнестрелни оръжия и пари в брой в рамките на мащабна международна операция, насочена срещу потребителите на т.нар. „тъмна мрежа“, предаде Франс прес, като се позова на представители на американските и европейските власти. Европол - европейската полицейска служба -  е координирала мащабна световна операция, проведена в периода от май 2025 г. до октомври 2026 г. Тя е довела до стотици полицейски акции по целия свят, предаде БТА. Още: Белият дом под блокада: Двама арестувани заради инциденти край сградата (ВИДЕО)

Арестите

Снимка: Envato

Най-много арести са извършени в САЩ (132), Обединеното кралство (59), Унгария (45), Германия (41) и Франция (23).

В Европа властите са конфискували близо един тон наркотици, сред които амфетамини, кетамин, екстази, кокаин и канабис.

„Операцията разкри устойчивостта на пазарите в тъмната мрежа, които продължават да се адаптират въпреки предприетите действия за тяхното разбиване“, заяви Европол в съобщение.

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В САЩ са конфискувани над 4,8 тона наркотици, както и 152 огнестрелни оръжия и парични средства и криптовалути на стойност 150 милиона евро.

В операцията са участвали полицейски служби от 14 държави, сред които Австралия, Франция, Германия, Обединеното кралство и САЩ.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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