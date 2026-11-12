"Винаги ще бъда на разположение": Макрон готов да е главен пратеник на Европа в преговорите за Украйна

Френският президент Еманюел Макрон заяви в четвъртък в Дъблин, че „винаги ще бъде на разположение“ за преговори с Русия, ако бъде помолен да служи като пратеник на Европа, но само след като страните от ЕС първо се споразумеят за обща позиция относно Украйна. На въпроса дали е на разположение да бъде пратеник на Европа в преговорите с Русия, Еманюел Макрон отговори, че „винаги ще бъде на разположение по тези въпроси“.

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Коментарите дойдоха при пристигането му в Дъблин в четвъртък за деветата среща на върха на Европейската политическа общност. Той каза, че Европа първо се нуждае от „ясна и единна визия за това какво иска за Украйна и за себе си“, преди да избере евентуален пратеник.

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„Съдържанието определя формата“, каза Макрон пред репортери. „Следователно ние, като европейци, трябва да поемем отново инициативата за дискусия с Русия и именно в този момент форматът ще бъде определен“, каза той.

Общата позиция е на първо място

Макрон заяви, че подкрепата на Европа за Украйна вече е ясна. Според него, това, което все още трябва да бъде уточнено, е мирен план и предложение за бъдещата архитектура на сигурността на континента. Той каза, че европейските представители са присъствали само на странични срещи в Абу Даби тази седмица, за да координират позициите си преди преговорите между американските и руските пратеници. При същото посещение в Дъблин той заяви също, че „вече няма подкрепа от страна на САЩ“ за Украйна.

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Украинският президент Володимир Зеленски призова Европа да определи един представител. Италианският премиер Джорджа Мелони миналата седмица призова лидерите на ЕС да решат кой ще преговаря от името на Съюза и с какъв мандат.

Берлин поставя преговорите на първо място

Германският канцлер Фридрих Мерц също отложи евентуално решение кой да е начело. Той заяви, че е по-важно да се привлече руският президент Владимир Путин на масата за преговори, отколкото да се назначи европейски пратеник. „Важното е Русия да седне на масата за преговори и да е готова да участва в дискусии. Всичко останало ще последва“, каза Мерц при пристигането си в Дъблин.

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Той отбеляза, че европейците вече са представени в E3 на Франция, Германия и Великобритания, както и в E5, което включва също Полша и Италия. „Няма причина това да се променя“, каза той.

Вашингтон настоява за единен глас

Дебатът последва двудневни преговори в Абу Даби, посредничени от САЩ, където европейските делегации бяха изключени от главната маса. След това американският пратеник Джаред Къшнър заяви, че Европа трябва „да определи един човек, който да говори от тяхно име“, като това би било по-голямо постижение, отколкото да накара Русия да ги включи.

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По-късно Къшнър и Стив Уиткоф се срещнаха с Путин в Кремъл, където руският президент заяви, че иска „вечен мир“. Очакваше се те да пристигнат в Дъблин, за да информират Зеленски. Френският посланик в Русия Никола дьо Ривиер заяви пред RTVI, че среща между Макрон и Путин на срещата на върха на Г-20 в Маями през декември е възможна, ако и двамата мъже присъстват, но че „все още няма такива планове“. Мерц също заяви, че не би избегнал разговор с Путин там.

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