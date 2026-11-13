Верижна катастрофа на АМ "Тракия" - най-тежката в историята ни:

Тръмп иска да "приключи с въпроса за Куба" до януари 2029 г. (ВИДЕО)

13 ноември 2026, 6:03 часа 690 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп иска да "приключи с въпроса за Куба" до януари 2029 г. (ВИДЕО)

Искам да приключа с въпроса за Куба, преди да си тръгна. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред радиоводещия Хю Хюит, който го попита дали обмисля "освобождаването на Куба" чрез военна намеса. "Следим ситуацията много внимателно. Страната се намира в много тежко положение. По същество това е една провалена територия, държава или както щете я наричайте", каза той. Президентският мандат на Тръмп трябва да приключи през януари 2029 г.

ОЩЕ: Куба обяви голяма реформа на своя петролен и газов сектор

През последните месеци правителството на САЩ наложи поредица от санкции срещу Куба, което значително задълбочи продължаващата от години икономическа и енергийна криза в страната, както и хуманитарната извънредна ситуация в карибската държава с население от 9,4 милиона души. 

Вашингтон даде да се разбере, че очаква икономическа и политическа промяна в Куба, както и дистанциране на кубинското правителство от големи световни сили като Китай и Русия – в името на националната сигурност на САЩ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Куба
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес