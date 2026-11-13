Тръмп иска да "приключи с въпроса за Куба" до януари 2029 г. (ВИДЕО)

Искам да приключа с въпроса за Куба, преди да си тръгна. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред радиоводещия Хю Хюит, който го попита дали обмисля "освобождаването на Куба" чрез военна намеса. "Следим ситуацията много внимателно. Страната се намира в много тежко положение. По същество това е една провалена територия, държава или както щете я наричайте", каза той. Президентският мандат на Тръмп трябва да приключи през януари 2029 г.
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През последните месеци правителството на САЩ наложи поредица от санкции срещу Куба, което значително задълбочи продължаващата от години икономическа и енергийна криза в страната, както и хуманитарната извънредна ситуация в карибската държава с население от 9,4 милиона души.
Вашингтон даде да се разбере, че очаква икономическа и политическа промяна в Куба, както и дистанциране на кубинското правителство от големи световни сили като Китай и Русия – в името на националната сигурност на САЩ.
Donald Trump: ‘I want to get Cuba🇨🇺 done before I leave office. We have a very good talented guy for Cuba named Marco Rubio.’ After the disastrous, failed attempt at regime change in Iran, Trump seeks another ‘victory’ by destroying the Cuban revolution after intensifying the silent genocide and collective punishment against the Cuban people… In order to return Cuba to its pre-revolution status as a de facto US colony, dominated by American mafia organisations and US economic interests.— Going Underground (@GUnderground_TV) November 12, 2026