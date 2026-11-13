Спорт:

Марк Рюте: Русия няма право на глас при вземането на решения за бъдещето на НАТО

13 ноември 2026, 1:40 часа 759 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Марк Рюте: Русия няма право на глас при вземането на решения за бъдещето на НАТО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в интервю за Франс прес, че е „много трудно да се каже“ дали перспективата за постигане на мир в Украйна е станала по-близка след няколко дни на интензивни дипломатически преговори в Обединените арабски емирства, Русия и Ирландия. Той обаче похвали „усърдната работа“ на американските емисари, на европейците и на Украйна за „прекратяване на този конфликт“.

Още: Рюте: След войната със Зеленски ще се качим в Алпите и ще пием, докато не припаднем (ВИДЕО)

През последните няколко дни около войната в Украйна се разгръща интензивна дипломатическа активност, в която участват различни страни и се използват различни формати на преговори. Специалните пратеници на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – проведоха поредица от срещи тази седмица в Абу Даби с украински и руски преговарящи. След това те информираха европейските си колеги за проведените разговори. После двамата отпътуваха за Москва, където днес се срещнаха с руския президент, а след това пристигнаха в Дъблин за среща с украинския президент.

Още: Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са на една вълна

Попитан за разговорите в Москва и непреклонната позиция на Владимир Путин, Марк Рюте отказа да коментира. Той обаче многократно подчерта „единството“ и „пълното съгласуване на позициите“, които според него съществуват между Европа, САЩ и Украйна. „От съществено значение е европейците, Украйна и САЩ да бъдат на една и съща позиция“, настоя той в кулоарите на срещата на върха в Дъблин.

Още: Русия призна: Отново е поискала от САЩ връщане на НАТО в границите му от 1997-а година

Ръководителят на НАТО също така избегна да коментира подробно бъдещата архитектура на сигурността в Европа, посочва френската информационна агенция. Този въпрос предизвиква особено безпокойство сред европейците, които се опасяват от споразумение, което би удовлетворило в значителна степен руските искания за сметка на техните интереси в областта на сигурността, отбелязва Франс прес.

Още: "Това е нереалистична, немислима позиция": Радев за искане на Русия срещу пълноправното членство на България в НАТО

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Рюте обаче отхвърли идеята Русия да има право на глас при вземането на решения относно бъдещето на НАТО. „Това не е част от дискусиите“, увери той. Той припомни, че още преди нахлуването в Украйна през 2022 г. Алиансът категорично е отхвърлил „неприемливите“ руски искания. Сред тях са били изтеглянето на силите на НАТО от Източна Европа и поемането на ангажимент Алиансът да не приема повече нови членове. „Това винаги е била последователната позиция на Алианса“, заяви той.

Още: НАТО: Русия вече губи толкова войници месечно, колкото САЩ през 14-те години на войната във Виетнам

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
НАТО Марк Рюте война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес