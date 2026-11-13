Марк Рюте: Русия няма право на глас при вземането на решения за бъдещето на НАТО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в интервю за Франс прес, че е „много трудно да се каже“ дали перспективата за постигане на мир в Украйна е станала по-близка след няколко дни на интензивни дипломатически преговори в Обединените арабски емирства, Русия и Ирландия. Той обаче похвали „усърдната работа“ на американските емисари, на европейците и на Украйна за „прекратяване на този конфликт“.

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През последните няколко дни около войната в Украйна се разгръща интензивна дипломатическа активност, в която участват различни страни и се използват различни формати на преговори. Специалните пратеници на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – проведоха поредица от срещи тази седмица в Абу Даби с украински и руски преговарящи. След това те информираха европейските си колеги за проведените разговори. После двамата отпътуваха за Москва, където днес се срещнаха с руския президент, а след това пристигнаха в Дъблин за среща с украинския президент.

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Попитан за разговорите в Москва и непреклонната позиция на Владимир Путин, Марк Рюте отказа да коментира. Той обаче многократно подчерта „единството“ и „пълното съгласуване на позициите“, които според него съществуват между Европа, САЩ и Украйна. „От съществено значение е европейците, Украйна и САЩ да бъдат на една и съща позиция“, настоя той в кулоарите на срещата на върха в Дъблин.

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Ръководителят на НАТО също така избегна да коментира подробно бъдещата архитектура на сигурността в Европа, посочва френската информационна агенция. Този въпрос предизвиква особено безпокойство сред европейците, които се опасяват от споразумение, което би удовлетворило в значителна степен руските искания за сметка на техните интереси в областта на сигурността, отбелязва Франс прес.

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Рюте обаче отхвърли идеята Русия да има право на глас при вземането на решения относно бъдещето на НАТО. „Това не е част от дискусиите“, увери той. Той припомни, че още преди нахлуването в Украйна през 2022 г. Алиансът категорично е отхвърлил „неприемливите“ руски искания. Сред тях са били изтеглянето на силите на НАТО от Източна Европа и поемането на ангажимент Алиансът да не приема повече нови членове. „Това винаги е била последователната позиция на Алианса“, заяви той.

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