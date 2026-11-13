Зеленски и Къшнър: На следващата среща за мир Европа ще бъде в преговорния екип (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че скоро ще се проведе голяма размяна на военнопленници с Русия. Той направи това изявление пред репортери след среща със специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. По-конкретно, Зеленски говори за подготовката за следващия обмен на затворници. Той заяви, че се очаква това да е най-многочислената и мащабна размяна на военнопленници с Москва.

Zelensky: We will exchange POWs. It will be the biggest exchange of war prisoners. Our soldiers will come home. https://t.co/ikNFB30Kd3 — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

Украинският президент също така обяви, че европейски представители ще присъстват на следващите преговори. „На следващата среща Европа ще бъде в преговорния екип. Те ще имат думата. Това е важно за нас, защото ние в бъдеще ще бъдем член на ЕС. Това е много важно за гаранциите за просперитет и сигурност“, подчерта той.

Zelensky: At the next meeting, Europe will be on the negotiating team. They will have a voice. This is important for us. We will be a member of the EU in the future. https://t.co/sSy9RKq8YT — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

Същевременно зетят на американския президент и специален представител Джаред Къшнър съобщи, че по време на среща с Путин и неговите преговарящи са успели да финализират въпроса за размяната на затворници.

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"Всички искаме да видим края на тази война. Това е, което чуваме от хората", добави той.

Jared Kushner on Ukraine: People would like to see this war end. This is what we're hearing from people. https://t.co/zfBJyrFFja — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

„Работим много тясно с европейците през последните няколко месеца. Това е от решаващо значение; не можем да сключим тази сделка без европейци на масата за преговори. Казахме на президента Путин, че това е важно. Президентът Зеленски подкрепя това от самото начало, Путин е готов да даде шанс на това“, каза Къшнър.

Jared Kushner on Ukraine: We cannot conclude this deal without the Europeans being at the table. We've been telling Putin that we believe that's very important. https://t.co/usGsfzogOS — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

Той добави, че работят в тясно сътрудничество с президента Зеленски и неговия екип по следвоенен план за Украйна. „Потенциалът на Украйна е невероятен. Когато се замислите какво са постигнали, за да се защитят в тази война, иновациите са наистина впечатляващи“, отбеляза зетят на Тръмп.

Jared Kushner on Ukraine: The potential of Ukraine is incredible. The postwar plans that we're working on are really incredible. https://t.co/V0oHtRmaEE — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

Къшнър добави, че се говори много за следвоенната сигурност в Украйна и региона, за да се гарантира, че тази война няма да се повтори. „Генерал Гринкевич също работи по този въпрос. Ще продължим да работим и, надяваме се, ще постигнем по-голям напредък“, изрази надежда той.

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Същевременно Уиткоф уточни, че в ОАЕ се е провела много добра и позитивна среща. Той също така потвърди, че се очаква да се проведе голям обмен на затворници. „Тръмп е решен да сложи край на тази война. Вече имаме насрочена друга среща и ще работим усърдно, за да постигнем тази цел“, каза той.

Други изявления на Уиткоф и Къшнър

По-рано зетят на американския президент обяви, че нов кръг от преговори може да се проведе още следващата седмица. На среща с Путин в четвъртък Уиткоф изрази желанието си европейските страни да се включат в следващия кръг от преговори. По време на разговорите Путин заяви, че Русия няма да се съгласи на присъствието на чуждестранни войски на украинска територия, което би могло да бъде част от гаранциите за сигурност. Според руския диктатор изпращането на европейски войски в Украйна би разпалило отново войната.

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Освен това Уиткоф е потвърдил участието на европейски представители в следващите преговори. Той подчерта, че те са партньори на Съединените щати и е важно те също да имат възможност да участват в тези преговори. Къшнър нарече срещата с Путин съществена и отбеляза, че тя ще формира основата за последващи многостранни преговори.

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