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Зеленски и Къшнър: На следващата среща за мир Европа ще бъде в преговорния екип (ВИДЕО)

13 ноември 2026, 0:52 часа 972 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски и Къшнър: На следващата среща за мир Европа ще бъде в преговорния екип (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че скоро ще се проведе голяма размяна на военнопленници с Русия. Той направи това изявление пред репортери след среща със специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. По-конкретно, Зеленски говори за подготовката за следващия обмен на затворници. Той заяви, че се очаква това да е най-многочислената и мащабна размяна на военнопленници с Москва.

Украинският президент също така обяви, че европейски представители ще присъстват на следващите преговори. „На следващата среща Европа ще бъде в преговорния екип. Те ще имат думата. Това е важно за нас, защото ние в бъдеще ще бъдем член на ЕС. Това е много важно за гаранциите за просперитет и сигурност“, подчерта той.

Същевременно зетят на американския президент и специален представител Джаред Къшнър съобщи, че по време на среща с Путин и неговите преговарящи са успели да финализират въпроса за размяната на затворници.

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"Всички искаме да видим края на тази война. Това е, което чуваме от хората", добави той. 

„Работим много тясно с европейците през последните няколко месеца. Това е от решаващо значение; не можем да сключим тази сделка без европейци на масата за преговори. Казахме на президента Путин, че това е важно. Президентът Зеленски подкрепя това от самото начало, Путин е готов да даде шанс на това“, каза Къшнър.

Той добави, че работят в тясно сътрудничество с президента Зеленски и неговия екип по следвоенен план за Украйна. „Потенциалът на Украйна е невероятен. Когато се замислите какво са постигнали, за да се защитят в тази война, иновациите са наистина впечатляващи“, отбеляза зетят на Тръмп.

Къшнър добави, че се говори много за следвоенната сигурност в Украйна и региона, за да се гарантира, че тази война няма да се повтори. „Генерал Гринкевич също работи по този въпрос. Ще продължим да работим и, надяваме се, ще постигнем по-голям напредък“, изрази надежда той.

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Същевременно Уиткоф уточни, че в ОАЕ се е провела много добра и позитивна среща. Той също така потвърди, че се очаква да се проведе голям обмен на затворници. „Тръмп е решен да сложи край на тази война. Вече имаме насрочена друга среща и ще работим усърдно, за да постигнем тази цел“, каза той.

Други изявления на Уиткоф и Къшнър

По-рано зетят на американския президент обяви, че нов кръг от преговори може да се проведе още следващата седмица. На среща с Путин в четвъртък Уиткоф изрази желанието си европейските страни да се включат в следващия кръг от преговори. По време на разговорите Путин заяви, че Русия няма да се съгласи на присъствието на чуждестранни войски на украинска територия, което би могло да бъде част от гаранциите за сигурност. Според руския диктатор изпращането на европейски войски в Украйна би разпалило отново войната.

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Освен това Уиткоф е потвърдил участието на европейски представители в следващите преговори. Той подчерта, че те са партньори на Съединените щати и е важно те също да имат възможност да участват в тези преговори. Къшнър нарече срещата с Путин съществена и отбеляза, че тя ще формира основата за последващи многостранни преговори.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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