Войната в Иран:

Десетки загинали и ранени при верижна катастрофа в ОАЕ (ВИДЕО)

12 ноември 2026, 23:55 часа 830 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Десетки загинали и ранени при верижна катастрофа в ОАЕ (ВИДЕО)

14 загинали и 30 ранени при верижна катастрофа в Обединените арабски емирства. Шофьорът на тежкотоварен камион е загубил контрол върху управлението и се е врязал в друго превозно средство. Впоследствие камионът се е преобърнал върху множество коли, които са били спрели заради натоварен трафик.

Последвал е пожар, обхвана и други участници в движението. Сред жертвите има индийски граждани. Починалите се идентифицират с ДНК тестове.

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ОАЕ верижна катастрофа загинали
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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