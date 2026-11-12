Десетки загинали и ранени при верижна катастрофа в ОАЕ (ВИДЕО)

14 загинали и 30 ранени при верижна катастрофа в Обединените арабски емирства. Шофьорът на тежкотоварен камион е загубил контрол върху управлението и се е врязал в друго превозно средство. Впоследствие камионът се е преобърнал върху множество коли, които са били спрели заради натоварен трафик.
🇦🇪 Tragedy in Fujairah, UAE. Just before midnight on November 11, a truck reportedly lost control on Sheikh Khalifa bin Zayed Road, triggering a devastating multi-vehicle pile-up followed by a massive fire. 14 lives lost. 30 people injured. Fourteen people who left home never made it back. Fourteen families whose lives will never be the same. Heartbreaking beyond words. May the victims rest in peace, and may the injured make a full recovery. 🕯️— Shuyi (@shuyihealing) November 12, 2026
Последвал е пожар, обхвана и други участници в движението. Сред жертвите има индийски граждани. Починалите се идентифицират с ДНК тестове.