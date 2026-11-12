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Расте броят на жертвите след рухването на сграда в Ню Йорк (ВИДЕО)

12 ноември 2026, 23:37 часа 878 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Расте броят на жертвите след рухването на сграда в Ню Йорк (ВИДЕО)

Най-малко осем са вече жертвите на срутването на триетажна жилищна сграда в Бруклин, Ню Йорк. Сред тях има и две деца. Съобщава се за 18 ранени, един от тях е в критично състояние. На място работят десетки служители на аварийните служби, които издирват оцелели под отломките.

Рухналата сграда от 30-те години на миналия век е в непосредствена близост до строителна площадка, където се провеждат изкопни работи. Кметът Зохран Мамдани обеща цялостно разследване. Метеорологичната прогноза е за дъждовно време с гръмотевици, които могат да затруднят спасителната операция.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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