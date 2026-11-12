Расте броят на жертвите след рухването на сграда в Ню Йорк (ВИДЕО)

Най-малко осем са вече жертвите на срутването на триетажна жилищна сграда в Бруклин, Ню Йорк. Сред тях има и две деца. Съобщава се за 18 ранени, един от тях е в критично състояние. На място работят десетки служители на аварийните служби, които издирват оцелели под отломките.
Bystanders watch as people climb out of rubble, assisted by rescue crews, after a building collapsed in Brooklyn, New York. At least two people are dead and over a dozen others are injured, according to New York City authorities. https://t.co/j5NVr646et— ABC News (@ABC) November 12, 2026
Рухналата сграда от 30-те години на миналия век е в непосредствена близост до строителна площадка, където се провеждат изкопни работи. Кметът Зохран Мамдани обеща цялостно разследване. Метеорологичната прогноза е за дъждовно време с гръмотевици, които могат да затруднят спасителната операция.
Not in India but in New York. A 96 years building collpased in Brooklyn, New York. Atleast 8 people are dead and 17 are injured. New York City Mayor Zohran Mamdani in a post on X wrote that the rescue operations are ongoing and released a number. https://t.co/bs5lLhl2sK— Clear Nama (@Clear_Nama) November 12, 2026