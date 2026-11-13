Като по филмите: Хакери, подкрепяни от КНДР, откраднаха криптовалути за милиони

Хакери, подкрепяни от севернокорейската държава, са откраднали криптовалути на стойност над 400 милиона долара през последните 18 месеца, използвайки тайно направени видеозаписи на хора по време на онлайн срещи, съобщи ФБР, предаде Ройтес. Като част от схемата жертвите са примамвани да участват във видеоконференции чрез фалшиви версии на популярни платформи за онлайн срещи като Зуум, Майкрософт тиймс и Гугъл мийт, пише БТА. Още: Хакерският удар срещу Binance показа колко уязвима остава криптоиндустрията

Жертвите

Снимка: Getty

Жертвите са получавали покани от реални свои контакти, с които преди това са общували. Профилите на тези контакти в социалните мрежи и комуникационните платформи обаче вече са били компрометирани, а изображенията им са били тайно записани.

След включването във видеоразговора самите жертви също биват записвани. Те се сблъскват с фалшива техническа грешка, за чието отстраняване трябва да кликнат върху определена връзка. Това заразява компютъра им и компрометира профилите им в социалните мрежи. След това контактите на новите жертви се използват за набелязване на допълнителни жертви.

ФБР е установило и иззело над 900 видеозаписа от уебкамери на пострадали потребители. Според ФБР хакерите започват да използват и изкуствен интелект за създаване на дийпфейк видеоклипове с участието на известни и влиятелни личности от индустрията на криптовалутите и блокчейн технологиите.

ФБР свързва тази дейност с група севернокорейски хакери, известна под имената „Sapphire Sleet“ и UNC1069. Тя е различна от групата севернокорейски хакери, която ФБР и частни компании свързват с неотдавнашната кибератака срещу криптоборсата „Байненс“, довела до кражбата на криптовалути на стойност 6,3 милиарда долара.

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