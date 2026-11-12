Меланшон: Руската инвазия в Украйна беше акт на неописуема глупост (ВИДЕО)

„Руснаците направиха чудовищна грешка. Инвазията в Украйна беше акт на неописуема глупост, защото единственото, което спечелиха от тази работа, освен смъртта на хиляди и хиляди хора и бомбардирането на 80% от тяхната петролна инфраструктура, бяха две допълнителни държави, присъединили се към НАТО, когато цялата цел беше да има по-малко такива. Тяхната сметка е катастрофална, върху човешките и военните загуби“. Това заяви кандидатът за президент на Франция от крайната левица Жан-Люк Меланшон.
French Presidential Candidate Jean-Luc Mélenchon: The Russians made a monstrous mistake. Invading was an act of unspeakable stupidity, because the only thing they gained from this affair, apart from thousands and thousands of people dying and 80% of their oil infrastructure being bombed, was two more countries joining NATO, when the whole point was to have fewer. Their record is disastrous, on top of the human and military toll.— Clash Report (@clashreport) November 12, 2026
Той обаче предупреди за последствията от конфронтацията с Москва. „Територията на Русия се простира през единадесет часови зони и те разполагат с една от най-способните армии в света. Това не е видеоигра“, каза Меланшон.
French Presidential Candidate Jean-Luc Mélenchon: Russia's territory extends across eleven time zones, and they have one of the world's most capable armies. These are not video games. https://t.co/sJnPqjHLyO— Clash Report (@clashreport) November 12, 2026
„Ние, французите, имаме гаранции, които да изискваме от руснаците. Изискваме следната гаранция: няма ракети със среден обсег, разположени от нито една от страните. Ракети с обсег между 500 и 5000 километра биха били насочени към нас. Затова не ги искаме и се ангажираме да не разполагаме никакви на наша територия също така“, каза още той.
French Presidential Candidate Jean-Luc Mélenchon: We French have guarantees to demand from the Russians. We demand the following guarantee: no intermediate-range missiles deployed on either side. Missiles with ranges between 500 and 5,000 kilometers would be aimed at us. Therefore, we do not want them, and we commit ourselves not to deploy any on our territory either.— Clash Report (@clashreport) November 12, 2026
Очаквано, кандидатът за президент не спести критики към НАТО. „Страните от Алианса представляват 80% от световните военни разходи. Не е вярно, че другите са въоръжени до зъби срещу нас. Вярно е, че ние принадлежим към коалиция, която заплашва всички“, каза той.
French Presidential Candidate Jean-Luc Mélenchon: The countries of NATO account for 80% of the world's military spending. It is not true that the others are armed to the teeth against us. What is true is that we belong to a coalition that threatens everyone. https://t.co/4kGbY3hoiy— Clash Report (@clashreport) November 12, 2026
Той изрази и недоумение от твърденията на управляващите в Германия относно въоръжаването. „Не съм съгласен с твърдението на Германия, че иска да има най-голямата конвенционална армия в Европа. Защото ако го направи, задавам въпроса: срещу кого да води война? Това искам да знам“, каза той.
French Presidential Candidate Jean-Luc Mélenchon: I do not agree with Germany's claim that it wants to have the largest conventional army in Europe. Because if it does, I ask the question: to wage war against whom? That is what I want to know. https://t.co/RBrom93QN6— Clash Report (@clashreport) November 12, 2026
Същевременно стана ясно, че Израел е забранил на френския кандидат-президент Жан-Люк Меланшон да влиза в страната.