Войната в Украйна:

Меланшон: Руската инвазия в Украйна беше акт на неописуема глупост (ВИДЕО)

12 ноември 2026, 20:15 часа 511 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Меланшон: Руската инвазия в Украйна беше акт на неописуема глупост (ВИДЕО)

„Руснаците направиха чудовищна грешка. Инвазията в Украйна беше акт на неописуема глупост, защото единственото, което спечелиха от тази работа, освен смъртта на хиляди и хиляди хора и бомбардирането на 80% от тяхната петролна инфраструктура, бяха две допълнителни държави, присъединили се към НАТО, когато цялата цел беше да има по-малко такива. Тяхната сметка е катастрофална, върху човешките и военните загуби“. Това заяви кандидатът за президент на Франция от крайната левица Жан-Люк Меланшон.

Той обаче предупреди за последствията от конфронтацията с Москва. „Територията на Русия се простира през единадесет часови зони и те разполагат с една от най-способните армии в света. Това не е видеоигра“, каза Меланшон.

„Ние, французите, имаме гаранции, които да изискваме от руснаците. Изискваме следната гаранция: няма ракети със среден обсег, разположени от нито една от страните. Ракети с обсег между 500 и 5000 километра биха били насочени към нас. Затова не ги искаме и се ангажираме да не разполагаме никакви на наша територия също така“, каза още той.

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Очаквано, кандидатът за президент не спести критики към НАТО. „Страните от Алианса представляват 80% от световните военни разходи. Не е вярно, че другите са въоръжени до зъби срещу нас. Вярно е, че ние принадлежим към коалиция, която заплашва всички“, каза той.

Той изрази и недоумение от твърденията на управляващите в Германия относно въоръжаването. „Не съм съгласен с твърдението на Германия, че иска да има най-голямата конвенционална армия в Европа. Защото ако го направи, задавам въпроса: срещу кого да води война? Това искам да знам“, каза той.

Същевременно стана ясно, че Израел е забранил на френския кандидат-президент Жан-Люк Меланшон да влиза в страната.

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Русия Жан Люк Меланшон война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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