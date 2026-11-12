Кейн пренаписа историята на Англия, Италия повали Франция, Испания пак удари!

Три от големите фаворити в европейския футбол записаха важни победи в петия кръг на Лигата на нациите, но най-специалната вечер беше за Хари Кейн. Капитанът на Англия подобри исторически рекорд и донесе победата с 2:1 над Хърватия на "Уембли". Междувременно Италия обърна Франция и спечели с 3:1, а световният шампион Испания продължи безгрешната си серия след трудно 2:0 срещу Чехия.

Кейн счупи рекорда на Шилтън и донесе победата на Англия

Хари Кейн изигра своя 126-и мач за националния отбор, с което задмина легендарния Питър Шилтън, останал с 125 участия. Преди двубоя нападателят на Байерн показа и спечелената през октомври "Златна топка" на английските привърженици. Самата среща се оказа далеч по-трудна от предишния сблъсък между двата тима, завършил с разгромното 7:0 за Англия.

Морган Роджърс откри в 24-тата минута, но Петър Сучич изравни след грешка на Джаръл Куанса в 59-ата. Само пет минути по-късно Кейн реализира дузпа, отсъдена след намеса на ВАР, и отбеляза своя 92-ри гол с националната фланелка.

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Италия обърна Франция, Пио Еспозито блесна с два гола

На "Сан Сиро" Италия постигна впечатляващ успех с 3:1 срещу Франция, въпреки че изостана още в десетата минута след попадение на Майкъл Олисе. Франческо Пио Еспозито изравни в 26-ата минута, а Давиде Фратези направи обрата пълен в 63-тата. В 75-ата минута Еспозито реализира дузпа, оформяйки крайния резултат.

Победата изкачи "адзурите" на първото място в група А1 с 10 точки, колкото има и Франция. Белгия остава непосредствено зад тях с девет.

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Испания продължава без грешка след късен гол

Световният шампион Испания постигна пета поредна победа в турнира, след като надделя с 2:0 над Чехия в Прага. Алекс Баена откри от дузпа в 39-ата минута, а домакините останаха с десет души след червен картон на Ладислав Крейчи в 72-рата. Въпреки численото си предимство испанците трябваше да чакат до 96-ата минута, когато Марк Пубил оформи крайното 2:0.

Така Испания събра 15 точки, а Англия е с 12. Двата отбора ще се изправят един срещу друг на 15 ноември в директен сблъсък за първото място в групата.

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