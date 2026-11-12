Калас: Путин праща украински деца на война срещу Украйна. Виц за Украйна от Путин за Къшнър и Уиткоф, за да уязви Европа (ВИДЕО)

"Отношението спрямо украинските деца през последните 4 години е най-ясният пример за тоталното пренебрежение на Русия към живота. Руска държавна политика, одобрена от самия Путин, е да се отвличат украински деца от окупираните земи и да се пращат в Русия. Над 20 500 деца са незаконно депортирани. Най-вероятно сега отвлечени украински деца са пращани обратно в Украйна да се бият против (самата) Украйна“. Това заяви европейският външен министър Кая Калас, като добави, че този месец 2790 украински деца са върнати обратно на Украйна, включително 13 деца и тийнейджъри миналата седмица. Един от тях, Лука, току що е станал на 18 години и е получил призовка от руската армия, каза Калас - ОЩЕ: Украйна спаси 23 деца от руска окупация, сред тях е и 9-годишно момче, обучавано за военна служба
EU foreign policy chief Kaja Kallas warns that Russia may now be sending abducted Ukrainian children to fight against Ukraine. She says more than 20,500 children have been illegally deported from occupied Ukrainian territories under a policy approved by Putin. According to Kallas, 2,790 children have been returned, including 13 last week. One of them, Luka, had just turned 18 and received a Russian military draft notice. Kallas described the development as a sick and twisted turn of events. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 12, 2026
И на този фон Путин реши да пуска шегички за Украйна по време на срещата си с Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в Москва. Тази, която руският диктатор разказа, е следната – с уточнение, че не била свързана с никакви териториални претенции. "Представете си някакъв мошеник, който е построил вили близо до Киев, е заловен от Украинското бюро за борба с корупцията (НАБУ) и го питат откъде е взел парите. "От нощното шкафче!", отговаря той. "И кой е сложил парите там?". "Жена ми". "И откъде ги е взела тя?". "Аз ѝ ги дадох". "И откъде ги взехте вие?". "От нощното шкафче!". Това е порочен кръг. Точно както да се занимавате с европейците". Путин добави, че Къшнър и Уиткоф трябва да се разберат с европейците какво не искат – война или мир - Още: Путин изнесе позната лекция за Украйна, но хората на Тръмп го притиснаха да преговаря с Европа (ВИДЕО)
🙄 Putin entertained the Americans with jokes during the Kremlin talks Naturally, they were utterly stupid and completely beside the point. Apparently, this particular joke was supposed to illustrate the difficulties in talks between Russia and Europe over Ukraine: Imagine some crook who built cottages near Kyiv gets summoned to Ukraine's anti-corruption bureau (NABU) and is asked where he got the money. “From the bedside table!” he replies. “And who put the money there?” “My wife.” “And where did she get it?” “I gave it to her.” “And where did you get it?” “From the bedside table!” “It's a vicious circle. Just like dealing with the Europeans!”— NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2026
А през това време в Русия пак има пожар – на 1115 квадратни метра според руското министерство на извънредните ситуации. Подпалила се е складова база на Порцелановата фабрика в Кузяево, Московска област. Първата хипотеза е, че пожарът е предизвикан от неспазване на правила за безопасност, но прокуратурата вече е поела случая и се прави проверка.
Russian sources report a major fire at the former Kuzyaevo Porcelain Factory in Kuzyaevo, Moscow region. A warehouse containing fuels and lubricants caught fire, spreading to nearby buildings and parked vehicles. The blaze covered 1,115 square meters, with over 70 responders deployed. #Russia— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 12, 2026