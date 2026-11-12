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Калас: Путин праща украински деца на война срещу Украйна. Виц за Украйна от Путин за Къшнър и Уиткоф, за да уязви Европа (ВИДЕО)

12 ноември 2026, 20:15 часа 604 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Калас: Путин праща украински деца на война срещу Украйна. Виц за Украйна от Путин за Къшнър и Уиткоф, за да уязви Европа (ВИДЕО)

"Отношението спрямо украинските деца през последните 4 години е най-ясният пример за тоталното пренебрежение на Русия към живота. Руска държавна политика, одобрена от самия Путин, е да се отвличат украински деца от окупираните земи и да се пращат в Русия. Над 20 500 деца са незаконно депортирани. Най-вероятно сега отвлечени украински деца са пращани обратно в Украйна да се бият против (самата) Украйна“. Това заяви европейският външен министър Кая Калас, като добави, че този месец 2790 украински деца са върнати обратно на Украйна, включително 13 деца и тийнейджъри миналата седмица. Един от тях, Лука, току що е станал на 18 години и е получил призовка от руската армия, каза Калас - ОЩЕ: Украйна спаси 23 деца от руска окупация, сред тях е и 9-годишно момче, обучавано за военна служба

И на този фон Путин реши да пуска шегички за Украйна по време на срещата си с Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в Москва. Тази, която руският диктатор разказа, е следната – с уточнение, че не била свързана с никакви териториални претенции. "Представете си някакъв мошеник, който е построил вили близо до Киев, е заловен от Украинското бюро за борба с корупцията (НАБУ) и го питат откъде е взел парите. "От нощното шкафче!", отговаря той. "И кой е сложил парите там?". "Жена ми". "И откъде ги е взела тя?". "Аз ѝ ги дадох". "И откъде ги взехте вие?". "От нощното шкафче!". Това е порочен кръг. Точно както да се занимавате с европейците". Путин добави, че Къшнър и Уиткоф трябва да се разберат с европейците какво не искат – война или мир - Още: Путин изнесе позната лекция за Украйна, но хората на Тръмп го притиснаха да преговаря с Европа (ВИДЕО)

А през това време в Русия пак има пожар – на 1115 квадратни метра според руското министерство на извънредните ситуации. Подпалила се е складова база на Порцелановата фабрика в Кузяево, Московска област. Първата хипотеза е, че пожарът е предизвикан от неспазване на правила за безопасност, но прокуратурата вече е поела случая и се прави проверка.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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