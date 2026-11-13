Украйна удари ключова рафинерия във Волгоград, Русия спря голям украински производител на олио (ВИДЕО)

Украйна започна нова серия атаки срещу руски заводи. Според доклади, в ход е атака срещу петролната рафинерия във Волгоград.

‼️An attack on the Volgograd oil refinery in Russia is reportedly ongoing. #Russia https://t.co/6lW1aNYKGh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 12, 2026

Нефтопреработвателният завод във Волгоград се намира в границите на град Волгоград, в район „Красноармейски“ — южната част на града, като работи от 1957 г. Капацитетът му е около 14,8 млн. тона петрол годишно. Заводът произвежда бензин, дизелово и авиационно гориво, мазут, нефтен кокс, битум и базови масла. Волгоградският нефтопреработвателен завод снабдява южните региони на Русия с петролни продукти. Потвърждение, че има удар, направи с геолокализация на кадри и ASTRA - руски опозиционен информационен телеграм канал, който беше обявен от режима на руския диктатор Владимир Путин за чуждестранен агент. А още от малките часове на нощта по бензиностанциите в областта се появиха опашки:

По-рано губернаторът на региона потвърди атаката с безпилотни летателни апарати и съобщи за локални пожари в предприятие в южната индустриална зона на Волгоград, без да назове самото предприятие. Заводите във Волгоград вече бяха атакувани на 2 октомври. Тогава ASTRA съобщи за пожари в района на Волгоградския нефтопреработвателен завод и ОАО „Каустик“, които се намират в близост. По-късно Зеленски потвърди ударите по нефтени обекти в Самарска и Волгоградска област.

"Вероятно наскоро Силите за отбрана са променили тактиката си за атаки срещу руски нефтопреработвателни заводи. Те разполагат голям брой дронове във всяка рафинерия, като нанасят удари по цялата индустриална зона, а не само по инсталациите, за да изключат капацитета на рафинерията за възможно най-дълго време", коментира украинският мониторингов канал Exilenova+:

Руски удари спряха производството на олио в най-голямата фирма в Украйна

Най-големият производител на слънчогледово олио в Украйна - Kernel, е спрял дейността си във всички свои заводи за извличане на олио след руски атаки с дронове. Производствените сгради, оборудването и резервоарите за съхранение са повредени, което принуждава компанията да спре производството във всички свои съоръжения. Kernel продължава да изпраща продуктите, които вече са произведени и на склад. Преди пълномащабното руско нахлуване компанията беше най-големият производител на слънчогледово олио в света, представлявайки приблизително 9% от световното производство.

Русия удари жилищни сгради

Същевременно петима души са ранени в резултат на атака на въоръжените сили на Русия срещу Ровно, съобщиха от Областната администрация. „Многоетажна сграда стана мишена на вражески дрон. Възникна пожар в два апартамента. Всички служби са на място. Към момента се знае за пет ранени. Градските власти подготвят евакуацията на хората“, съобщи ръководителят на Областната администрация на Ровно Александър Ковал. Ден по-рано властите в областта съобщиха, че след руската нощна атака 160 населени места в региона остават без ток.