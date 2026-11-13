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Кой има имен ден днес, 13 ноември 2206 г. Честито!

13 ноември 2026, 5:55 часа 818 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Кой има имен ден днес, 13 ноември 2206 г. Честито!

На 13 ноември 2026 г. имен ден  които носят името Евлоги, Евлогия и производните им. На този ден се чества Евлогий, архиепископ Александрийски. Светецът се чества и на 13 февруари. Името Евлоги означава "добра дума", "възхвала". То произлиза от гръцките еu, което значи "добро", и logos – “дума”. На същия ден православната църква почита и Св. Йоан Златоуст.

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Пожелания

Нека този есенен ден бъде озарен със светлина на твоя празник! Бъди обичана, ценена и уважавана! Нека всичките ти желания се сбъднат! 

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Честит имен ден! Бъди усмихната, доволна от себе си и устремена към нови постижения. Нека всяка твоя стъпка те води към успех и благоденствие!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичан! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбен, бъди уверен, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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