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Русия призна: Отново е поискала от САЩ връщане на НАТО в границите му от 1997-а година

13 ноември 2026, 1:22 часа 847 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Русия призна: Отново е поискала от САЩ връщане на НАТО в границите му от 1997-а година

Руският президент Владимир Путин отново е поискал от САЩ НАТО да се върне към границите от 1997 г. Това разкри единият от основните преговарящи от руския екип – Юрий Ушаков.

Според него, едно от ключовите изисквания на Кремъл е връщане към военната конфигурация на НАТО, каквато е била през 1997 г. Това е възраждане на ултиматума на Кремъл от декември 2021 г. По онова време Русия изискваше край на разширяването на НАТО и ограничения върху военното й присъствие в Източна Европа.

Сега Путин отново повдига тези изисквания пред представители на Белия дом. С други думи, вече не става дума само за войната в Украйна. Ушаков заяви, че Москва е готова да започне незабавни преговори с САЩ за нова архитектура на европейската сигурност.

Припомняме, че искането, което засяга и България, присъединила се към Алианса през 2004 година, бе коментирано в четвъртък и от премиера Румен Радев. "Това е нереалистична, немислима позиция. Тя изобщо не подлежи на дискусии. Гаранцията на сигурността трябва да се търси в друг формат, в друго пространство, но не и да се принуждават държави, които са взели своето решение в какви съюзи да членуват, под външен натиск да променят своето решение. Това е невъзможно", категоричен бе премиерът.

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Исканията на Русия НАТО да се оттегли от Източния фланг в границите отпреди 1997 г., бе отправено от Путин де факто още през 2021 година към тогавашния американски президент Джо Байдън, ПРИПОМНЕТЕ СИИма ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор

 

 

 

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НАТО Владимир Путин Юрий Ушаков война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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