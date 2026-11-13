Русия призна: Отново е поискала от САЩ връщане на НАТО в границите му от 1997-а година

Руският президент Владимир Путин отново е поискал от САЩ НАТО да се върне към границите от 1997 г. Това разкри единият от основните преговарящи от руския екип – Юрий Ушаков.
Според него, едно от ключовите изисквания на Кремъл е връщане към военната конфигурация на НАТО, каквато е била през 1997 г. Това е възраждане на ултиматума на Кремъл от декември 2021 г. По онова време Русия изискваше край на разширяването на НАТО и ограничения върху военното й присъствие в Източна Европа.
⚡️ Putin demands NATO roll back to 1997 Ushakov reveals what the dictator told the Americans. One of the Kremlin's key demands is a return to NATO's military posture as it stood in 1997. This is a revival of the Kremlin's December 2021 ultimatum. Back then, Russia demanded an end to NATO expansion and restrictions on the alliance's military presence in Eastern Europe. Now Putin has raised these demands again with White House representatives. In other words, this is no longer just about the war in Ukraine. Ushakov said Moscow was ready to begin immediate talks with the US on a new European security architecture.— NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2026
Сега Путин отново повдига тези изисквания пред представители на Белия дом. С други думи, вече не става дума само за войната в Украйна. Ушаков заяви, че Москва е готова да започне незабавни преговори с САЩ за нова архитектура на европейската сигурност.
Припомняме, че искането, което засяга и България, присъединила се към Алианса през 2004 година, бе коментирано в четвъртък и от премиера Румен Радев. "Това е нереалистична, немислима позиция. Тя изобщо не подлежи на дискусии. Гаранцията на сигурността трябва да се търси в друг формат, в друго пространство, но не и да се принуждават държави, които са взели своето решение в какви съюзи да членуват, под външен натиск да променят своето решение. Това е невъзможно", категоричен бе премиерът.
Исканията на Русия НАТО да се оттегли от Източния фланг в границите отпреди 1997 г., бе отправено от Путин де факто още през 2021 година към тогавашния американски президент Джо Байдън, ПРИПОМНЕТЕ СИ: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор