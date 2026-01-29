Убиха и раниха свои, сринаха им блока: Позицията на руската ПВО система, поразила Нова Адигея (ВИДЕО)

Позицията, от която руска ПВО система изстреля ракета, която срина жилищен блок в руското населено място Нова Адигея на 20 януари и уби 1 човек, ранявайки още 13, е вече известна и локализирана благодарение на работата на Conflict Intelligence Team (CIT). Установката се намира близо до село Дружни, на 7 километра от мястото на удара. Ракетата е летяла приблизително 8-9 секунди - ОЩЕ: Украйна атакува: Склад за боеприпаси гори в Донецка област, ракета удари жилищен блок (ВИДЕО)

ПВО системата е С-300/С-400 - това сочи геолокализацията на CIT. Радио "Свобода" откри следа, заснета на сателитно изображение, вероятно оставена от друга ракета на противовъздушната отбрана, която е била повредена в този ден.

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA вече анализира множество видеокадри от очевидци от мястото на инцидента, включително кадри от момента на удара, и заключи, че руска ракета на противовъздушната отбрана е ударила жилищната сграда. Сградата, полуразрушена от ракетата, се намира на ул. "Бжегокайская" 25/1, сграда 15 (жилищен комплекс ВИНОГРАД-2), Нова Адигея. Z-каналът "Военный осведомитель" също потвърди това. Но руските държавни телевизии упорито наложиха версията, че ударът е извършен от украински дрон.

